Pollo a la mostaza en la freidora de aire: la sabrosa receta de Rodolfo Vera Calderón, ganador de MasterChef 2023
El periodista especializado en realeza aseguró que esta comida es muy fácil de preparar gracias a la función grill del electrodoméstico. Además, detalló el paso a paso y reveló un ingrediente “secreto” para aportarle más sabor.
Aprovechando la utilidad de la freidora de aire, el periodista Rodolfo Vera Calderón, ganador de MasterChef Argentina 2023, compartió a través de sus redes sociales la exquisita receta del pollo a la mostaza.
“Es una receta fácil, sabrosa y con piel crocante gracias a la función grill de la freidora de aire PE-AFG03″, explicó el cronista especializado en realeza quien, además, reveló un ingrediente “secreto” para darle más sabor.
La receta del pollo a la mostaza, según Rodolfo Vera Calderón
Ingredientes
- 1 pollo entero cortado al medio
- 150 gramos de mostaza de Dijon
- 30 cc de aceite de oliva
- 1 cucharada de mostaza clásica
- 1 cucharadita de orégano
- Pimienta y sal
- El “ingrediente secreto”: jugo de limón
El paso a paso de la preparación
- En un bol amplio, se colocan los 150 gramos de mostaza de Dijon, la cucharada de mostaza clásica, el jugo de limón (el ingrediente secreto de Rodolfo), el orégano, la sal, la pimienta y el aceite de oliva. Con la ayuda de una cuchara o batidor, se mezcla todo hasta obtener un adobo suave, cremoso y bien integrado.
- El pollo entero cortado al medio se dispone sobre una bandeja o superficie de trabajo. Con un pincel de cocina, se cubre generosamente con el adobo, asegurando que cada parte quede impregnada, incluso en los pliegues y zonas más cercanas al hueso. Es importante reservar una pequeña cantidad de adobo para usar durante la cocción.
- El pollo se coloca en la freidora, seleccionando la función grill, y se cocina hasta alcanzar una temperatura interna de 85 °C, lo que garantiza que la carne quede cocida, jugosa y segura para consumir.
- A mitad del proceso de cocción, se pincela el pollo con el adobo reservado para intensificar el sabor y ayudar a formar una capa dorada y aromática en la superficie.
- Una vez listo, se retira cuidadosamente de la freidora, se deja reposar unos minutos para que los jugos se asienten y luego se sirve caliente, acompañado de guarniciones a elección.