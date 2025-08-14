Pollo a la mostaza en la freidora de aire: la sabrosa receta de Rodolfo Vera Calderón, ganador de MasterChef 2023

El periodista especializado en realeza aseguró que esta comida es muy fácil de preparar gracias a la función grill del electrodoméstico. Además, detalló el paso a paso y reveló un ingrediente “secreto” para aportarle más sabor.

Pollo a la mostaza. Foto: Bon Viveur.

Aprovechando la utilidad de la freidora de aire, el periodista Rodolfo Vera Calderón, ganador de MasterChef Argentina 2023, compartió a través de sus redes sociales la exquisita receta del pollo a la mostaza.

“Es una receta fácil, sabrosa y con piel crocante gracias a la función grill de la freidora de aire PE-AFG03″, explicó el cronista especializado en realeza quien, además, reveló un ingrediente “secreto” para darle más sabor.

La receta del pollo a la mostaza, según Rodolfo Vera Calderón

Ingredientes

Los ingredientes del pollo a la mostaza. Foto: Bon Viveur.

1 pollo entero cortado al medio

150 gramos de mostaza de Dijon

30 cc de aceite de oliva

1 cucharada de mostaza clásica

1 cucharadita de orégano

Pimienta y sal

El “ingrediente secreto”: jugo de limón

El paso a paso de la preparación

Pollo a la mostaza. Foto: Bon Viveur.