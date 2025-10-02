El corte de carne que se consigue por menos de $4.000 y es una fuente de proteínas para múltiples recetas

Esta pieza destaca por ser uno de los cortes de carne más magros del animal, cuyo precio regular está estimado en aproximadamente $6.000 el kilo. Sin embargo, con los descuentos de Cuenta DNI, puede comprarse más barato.

Costillita de cerdo. Foto: Bon Viveur.

Producto de los aumentos y la pérdida de poder adquisitivo, el consumo de carne sufrió una considerable caída en los últimos meses. En este contexto, los argentinos deben recurrir al ingenio para preparar sus comidas.

Entre las opciones más utilizadas por las familias, se encuentran los cortes de cerdo, ya que ofrecen practicidad debido a su relación precio-calidad. También, pueden ir acompañados de una guarnición.

Costillita de cerdo con papas fritas. Foto: Bon Viveur.

¿De qué corte se trata? Las costillitas de cerdo, que destacan por ser uno de los cortes de carne más magros del animal, cuyo precio regular está estimado en aproximadamente $6.000 el kilo.

La pieza es una fuente de proteínas que aporta grandes cantidades de vitamina B, vitamina B12 y zinc, entre otros nutrientes con los que cuenta este económico corte de cerdo.

Descuentos en carnicerías con Cuenta DNI

El sábado 11 de octubre será la jornada de descuentos en carnicerías, pescaderías y granjas de la billetera virtual Cuenta DNI.

Costillita de cerdo al horno. Foto: Bon Viveur.

Hay que tener en cuenta que el sábado 11 los usuarios de podrán recibir un descuento que supere los $2.000. De esta manera, el corte quedaría en aproximadamente en $3.960.

Un corte de carne desconocido para tirar a la parrilla

La tapa de paleta es un corte que pasa desapercibido, pero que sorprende por lo jugoso y suave que queda al cocinarlo en la parrilla.

Se obtiene del hombro de la res, una zona donde la grasa y el músculo están equilibrados, lo que le da esa textura tierna y sabrosa. Además, es mucho más accesible que otros cortes populares.

Tapa de paleta al horno. Foto: Bon Viveur.

Entre otras de sus virtudes, se puede asar, cocinar al horno, hacer en sartén o incluso desmenuzar para rellenar empanadas, tacos o sándwiches.

El precio de esta pieza es de aproximadamente $11.000, pero si se le suman los descuentos que tiene Cuenta DNI, se lo puede obtener por $7.100.