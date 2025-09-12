Una carne económica y que se deshace en la boca: la receta del corte que se destaca por su sabor y su precio

La clave está en la cocción lenta y aromática, como lo preparaban las abuelas. Se trata de un plato lleno de sabor.

Osobuco, carne, comida. Foto: Grok

El osobuco es un clásico de la comida casera, no solamente porque se trata de un corte barato y rendidor, sino porque, además, con una cocción lenta se puede llegar a una textura que se corta con cuchara y se deshace en la boca.

De hecho, con una buena receta, puede competir con los mejores cortes de carne gourmet. El secreto está en la paciencia, un buen vino y una olla pesada. Esta carne es ideal para servir con puré, con arroz, polenta o incluso en guisos. Por eso, es importante tener el paso a paso para lograr una carne suave, tierna y con ese toque casero de las abuelas.

Estofado de osobuco. Foto: Unsplash.

Paso a paso: cómo lograr el osobuco más tierno del mundo

Ingredientes

4 rodajas de osobuco de novillo o ternera (de unos 3 cm de grosor)

2 cebollas grandes en cubos

2 zanahorias en rodajas finas

2 ramas de apio

4 dientes de ajo enteros y pelados

2 hojas de laurel

1 ramita de romero fresco

1 ramita de tomillo fresco

1 taza de vino tinto seco (puede ser blanco si preferís un sabor más suave)

1 lata de tomates perita o 4 tomates bien maduros

2 cucharadas de extracto de tomate

Caldo de carne o agua c/n

Harina común c/n

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva o girasol

Opcional: ralladura de limón y perejil picado para terminar (gremolata)

Paso a paso

Para preparar la carne, seca bien las rodajas de osobuco con papel absorbente. Luego, agregale sal y pimienta de ambos lados. Pasalas ligeramente por harina (sacudiendo el exceso). Esto ayuda a que se sellen mejor y a que el guiso espese ligeramente durante la cocción.

En una olla grande y pesada (de hierro o fondo grueso), calentá un chorrito de aceite. Sellá las rodajas de osobuco a fuego fuerte, unos 2 minutos por lado, hasta que estén bien doradas. Retiralas y reservá.

En la misma olla, agregá un poco más de aceite si es necesario, luego, salteá la cebolla, la zanahoria y el apio con una pizca de sal y cociná hasta que estén dorados y fragantes (unos 10 minutos).

Cuál es el corte de carne más barato para hacer estofado en invierno. Foto: Freepik

Incorporá los ajos, el extracto de tomate, las hierbas (laurel, romero y tomillo) y cociná 2 minutos más. Luego de unos minutos, subí el fuego y agregá el vino tinto dejándolo hervir durante tres minutos para que se evapore todo el alcohol.

Una vez que esté el caldo, volvé a poner el osobuco en la olla y agregale agua caliente como para cubrir hasta tres cuartos de la altura de la carne. Depsués, bajá el fuego al mínimo y tapá la olla.

Cociná a fuego muy bajo durante 2:30 a 3 horas, hasta que la carne esté tan tierna que se separe del hueso sola. Cada tanto, revisá que no se seque el líquido. Si hace falta, agregá un poco más de caldo o agua caliente.