Año Nuevo con platos fríos: las 5 recetas saludables y simples para sorprender a todos tus familiares

La preparación anticipada, conservación sencilla y posibilidad de servirlos directamente desde el refrigerador permiten dedicar más tiempo a los encuentros familiares y menos a la cocina. Enterate cuáles son y los ingredientes de cada uno.

Platos fríos para Año Nuevo. Foto: X/Grok.

En la previa de la fiesta de Año Nuevo, muchas familias comienzan a diagramar el menú gastronómico. En un contexto de extremo calor en el país, los platos fríos se consolidan como una atractiva e interesante opción, ya que reúne bienestar, practicidad y sabor.

Las 5 recetas frescas y saludables para Año Nuevo

1- Arrollado de pionono con ricota y espinaca

Arrollado de pionono con ricota y espinaca. Foto: Bon Viveur.

Es un clásico de las fiestas en la Argentina por su practicidad y sabor suave. Se usa un pionono salado, que se unta con una mezcla de ricota fresca, hojas de espinaca crudas picadas, una zanahoria rallada y dos cucharadas de queso crema.

Se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada, luego se enrolla con cuidado y se envuelve en film transparente. Tras reposar una hora en la heladera, se corta en rodajas y se sirve frío. Esta receta aporta frescura y variedad de texturas, y puede adaptarse con otros rellenos según preferencia.

2- Ensalada de pollo, apio y manzana verde

Ensalada de pollo, apio y manzana verde. Foto: Bon Viveur.

Es una opción clásica y refrescante que se adapta a cualquier mesa de Año Nuevo. Para prepararla, se necesita una pechuga de pollo cocida y desmenuzada, dos ramas de apio picadas, una manzana verde cortada en cubos pequeños y cien gramos de nueces trozadas.

Todo se mezcla en un bol y se incorpora una salsa hecha con yogur natural, una cucharada de mostaza y jugo de limón a gusto. Se condimenta con sal y pimienta, y se sirve bien fría sobre hojas verdes. Esta combinación aporta proteínas magras y un toque crocante y ácido, ideal para los días calurosos.

3- Gazpacho criollo

Gazpacho criollo Foto: Bon Viveur.

Es una sopa fría perfecta para las noches de verano. Se licúan tomates frescos, pimiento rojo, pepino, ajo y cebolla con un poco de pan remojado, aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta.

Se sirve bien frío, decorado con cubitos de verduras frescas y un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Es una alternativa colorida, refrescante y ligera que acompaña cualquier menú festivo.

4- Matambre arrollado frío

Matambre arrollado frío. Foto: Bon Viveur.

Es un clásico infaltable en las celebraciones argentinas. Para su elaboración, se utiliza un matambre de vaca que se rellena con espinaca, huevo duro, morrón y zanahoria.

Tras hervirlo durante dos horas y dejarlo enfriar en su propio caldo, se corta en rodajas finas y se sirve acompañado de ensalada rusa o hojas verdes. Este plato es sabroso y tradicional, ideal para compartir en familia durante la mesa de Año Nuevo.

5- Vitel toné versión light

Vitel toné, la comida preferida de los argentinos en Navidad y Año Nuevo. Foto: Recetas gratis.

La versión light adapta la receta tradicional para ofrecer una opción más saludable. Se usa peceto hervido y cortado en rodajas finas. Para la salsa, se procesan alcaparras, atún al natural, mostaza, queso blanco descremado y una pequeña cantidad de mayonesa light, logrando una textura cremosa sin exceso de calorías.

Se sirve frío, decorado con alcaparras y perejil fresco. Esta opción mantiene el espíritu festivo del plato original, pero en una versión más equilibrada y liviana.