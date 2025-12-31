Sin horno ni gluten: cómo hacer el mejor turrón apto para celíacos, ideal para la mesa dulce de la fiesta de fin del 2025

Se trata de una receta fácil para replicar un clásico de las fiestas, con ingredientes simples y un paso a paso muy rápido.

Mantecol.

El turrón es uno de los postres clásicos de la mesa dulce y uno de los preferidos de los argentinos hace más de 50 años. También conocido como postre de maní o Mantecol casero, es un dulce asociado a la Navidad y conquista los corazones y paladares de todos los comensales. ¿La mejor noticia? Es sin gluten.

Al ser una versión de un turrón sin TACC, es ideal para personas celíacas o para quienes buscan recetas más saludables, sin perder la textura y el sabor cremoso que lo volvieron un clásico nacional.

Turrón sin TACC

Esta reversión del turrón navideño es rápida, práctica y no requiere horno, por lo que cualquier persona puede hacerla en casa, incluso sin experiencia en la cocina.

Paso a paso: cómo hacer turrón de maní sin gluten para Año Nuevo

Ingredientes (aptos para celíacos)

1 taza de maní tostado sin sal y sin TACC

1 taza de azúcar

1 cucharada de miel apta para celíacos

1 cucharada de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal (opcional)

Papel manteca o recipiente apto para moldear

Mantecol casero

Paso a paso para hacer el turrón navideño sin TACC

En una olla o sartén, colocá el azúcar y derretí a fuego bajo hasta formar un caramelo rubio. Agregá la miel y mezclá con suavidad. Luego, sumá la manteca y revolvé hasta integrar. Este paso le da la textura cremosa que caracteriza al turrón o mantecol.

Añadí el maní previamente tostado. Podés usarlo entero, picado o una mezcla de ambas opciones para lograr una textura más artesanal. Incorporá la esencia de vainilla y una pizca de sal si querés potenciar los sabores.

Volcá la mezcla caliente sobre un molde, bandeja o fuente cubierta con papel manteca. Aplastá suavemente con una espátula para dar forma y dejá reposar a temperatura ambiente hasta que tome consistencia. Cortá en barras o cuadraditos.

Consejos para que salga perfecto