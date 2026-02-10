Arroz; alimento; comida. Foto: Unsplash.

Uno de los platos más abundantes y sencillos dentro del mundo de la gastronomía, que puede realizarse rápidamente y con muy pocos ingredientes, es el arroz tres delicias.

El arroz es un alimento rico en vitaminas, proteínas y fibras, este último favoreciendo la digestión.

Algunas de las recomendaciones que podés tener al momento de hacer arroz tres delicias son: agregar las verduras que más te gusten para darle un sabor especial.

Arroz; alimento; comida. Foto: Unsplash.

Asimismo, podés reemplazar el jamón por pollo, pescado o diferentes cortes de queso. Para darle un “crunch especial” a tu plato, podés incorporar frutos secos.

Ingredientes para hacer un arroz tres delicias

300 gramos de arroz blanco cocido

100 gramos de jamón cocido en cubos

1 zanahoria mediana, rallada

2 huevos

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta al gusto

Arroz. Foto: Unsplash

Qué es el “síndrome del arroz recalentado” y cómo evitarlo

El problema con el arroz está en su almacenamiento: si se guarda de forma incorrecta, puede provocar el denominado "síndrome del arroz recalentado“. Se trata de una intoxicación alimentaria causada por la bacteria Bacillus cereus, la cual aparece con frecuencia en los productos ricos en almidón.

Un simple descuido, como dejar el arroz cocido fuera de la heladera durante un tiempo prolongado, puede dar lugar a la proliferación masiva de esta peligrosa bacteria en el plato, que provoca náuseas, vómitos, diarrea y dolores abdominales.

Lo recomendable es guardar el arroz cocido en la heladera para que los granos no alcancen la temperatura ambiente, evitando, de esta manera, la proliferación. Para volver a calentarlo, se deberá utilizar una sartén para llegar a una buena temperatura y matar las posibles bacterias que allí se encuentren.