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Experiencias de realidad virtual en Buenos Aires: precios, horarios y dónde disfrutar estas vacaciones de invierno

Desde la evolución de las especies al Antiguo Egipto, del mundo medieval a la Estación Espacial, en pleno corazón de la ciudad se abre un mundo nuevo para descubrir en familia.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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"El horizonte de Keops".
"El horizonte de Keops". Foto: DG Experience
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La realidad virtual llegó para quedarse en Buenos Aires y ya son cinco las experiencias que se pueden disfrutar. El elemento en común es que uno se mete adentro de la propuesta y, portando lo visores especiales, acompaña a los protagonistas de cada historia por un mundo nuevo y sin salir de la ciudad.

Están los relacionados con el Antiguo Egipto, uno que se mete en la época medieval y ahora uno nuevo para viajar al espacio. A continuación te contamos de qué se trata cada uno, junto con sus horarios y precios para disfrutar estas vacaciones de invierno.

“Exploradores del Espacio”

Ofrece una oportunidad única para descubrir cómo viven, trabajan y se desplazan los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS). La propuesta adapta “Space Explorers: The Infinite”, la aclamada producción realizada en colaboración con astronautas de la NASA y otras agencias espaciales internacionales, invita a recorrer la vida cotidiana a bordo a través de imágenes en 360° captadas íntegramente dentro y fuera de la estación.

"Exploradores del espacio". Foto: DG Experience

Los visitantes recorren una réplica a escala real de estación, acompañando caminatas espaciales y contemplando impactantes vistas de la Tierra desde la órbita. Combina narrativa cinematográfica, diseño avanzado para ofrecer la sensación más cercana posible a estar en el espacio exterior y abandonar el planeta.

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Durante el recorrido, son transportados a casi 400.000 kilómetros sobre la Tierra, entrando y saliendo de la propia estación espacial. También incluye encuentros íntimos y entrevistas con astronautas, así como momentos contemplativos que evocan el llamado overview effect (efecto perspectiva), la profunda transformación emocional que describen quienes observan nuestro planeta desde el espacio.

  • Precios: menores hasta 14 años, $30.000; adultos, $40.000.
  • Hay packs familiares de 2 adultos y dos menores por $90.000.
"Exploradores del espacio". Foto: DG Experience

“El secreto de los constructores de las Pirámides”

Invita a descubrir uno de los mayores enigmas de la historia: cómo se construyó la Gran Pirámide de Guiza. A través de esta expedición los participantes se sumergen en el detrás de escena de la obra más ambiciosa del Antiguo Egipto, explorando las decisiones, técnicas y desafíos que hicieron posible su edificación hace más de 4.500 años.

Guiada por descubrimientos arqueológicos recientes, se revela el ingenio, la precisión y la organización que dieron origen a una de las estructuras más extraordinarias de la humanidad.

El recorrido propone un viaje que va desde la meseta de Guiza hasta las costas del Mar Rojo, siguiendo el trabajo de los constructores y desentrañando los procesos logísticos, técnicos y humanos detrás de esta hazaña monumental.

"El secreto de los constructores de las Pirámides". Foto: DG Experience

Este capítulo pone el foco en su creación, ofreciendo una mirada inédita sobre el conocimiento y la precisión que hicieron posible su existencia.

  • Precios: menores hasta 14 años, $40.000 y adultos, $50.000.
  • Pack familiar 2 adultos y 2 menores, $120.000.

“El Horizonte de Keops”

Una expedición que transporta al visitante al corazón del Antiguo Egipto, permitiendo explorar la Gran Pirámide como nunca antes. El recorrido incluye el acceso a cámaras internas, el sobrevuelo de la meseta y la participación en rituales funerarios, en una experiencia desarrollada a partir de investigaciones del Guiza Project de la Universidad de Harvard.

El recorrido incluye un sobrevuelo de la meseta de Guiza, un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide de Keops –que permite disfrutar de un impresionante panorama de 360°-, la exploración de los pasillos y cámaras funerarias durante la ceremonia de embalsamamiento, un trayecto por los aposentos de su reina y, finalmente, un paseo en barco por el río Nilo para asistir al funeral del propio Keops.

  • Precios: menores hasta 14 años, $30.000; adultos, $40.000.
  • Hay packs familiares de 2 adultos y dos menores por $90.000.
"El horizonte de Keops". Foto: DG Experience

“La última fortaleza”

Aventura épica medieval, ambientada en la ciudad de Carcassonne en el año 1304. Brujas, dragones y caballeros acompañan en un recorrido por murallas, mercados y escenas de la vida cotidiana, en un contexto marcado por el poder del rey y la influencia de la Inquisición.

Durante 45 minutos, el público acompañará a Simon, un joven noble, y a Agnès, una rebelde habitante de la ciudad, en un recorrido lleno de escenas épicas. El viaje también revela las guardias nocturnas en las murallas, el entrenamientos de combate y los aposentos de la nobleza, sumergiendo al público en una Edad Media más viva que nunca.

  • Precios: menores hasta 14 años, $40.000 y adultos, $50.000.
  • Pack familiar 2 adultos y 2 menores, $120.000.
"La última fortaleza". Foto: DG Experience

“Life Chronicles”

La evolución y la extinción de las especies en un viaje a través de 3.500 millones de años de vida en la Tierra, desde los primeros organismos hasta la aparición del ser humano. Para ver el origen de los animales, los grandes dinosaurios y los momentos clave de la evolución en un recorrido que combina ciencia, tecnología y narrativa.

Los visitantes recorren distintos paisajes prehistóricos, desde los primeros ecosistemas del período Arcaico, pasando por la explosión de vida en el Cámbrico, los grandes bosques del Carbonífero, la era de los dinosaurios en el Cretácico, hasta la aparición del ser humano. Cada uno presenta especies, escenarios y situaciones que permiten comprender cómo la vida se transformó a lo largo del tiempo en distintos puntos del planeta.

Es en el Pabellón Frers de La Rural, Av. Santa Fe 4363, CABA. Los horarios son los siguientes: martes a viernes de 12 a 20, sábados de 10 a 21, domingos de 10 a 20 y feriados de 10 a 21. Los horarios pueden variar pero están indicados en las entradas, que se sacan online.

  • Precios: menores hasta 14 años, $30.000; adultos, $40.000.
  • Hay packs familiares de 2 adultos y dos menores por $90.000.
Vacaciones de inviernoRealidad virtualCiudad de Buenos Aires
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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