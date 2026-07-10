WhatsApp prepara una función para recordar los cumpleaños de tus contactos: cómo funcionará la nueva actualización

Cómo funcionará el nuevo sistema de cumpleaños de WhatsApp. Foto: Freepik.

WhatsApp trabaja en una nueva función que podría facilitarle la vida a los usuarios más olvidadizos: la plataforma de Meta prepara un sistema interno de recordatorios de cumpleaños que permitirá saludar a los contactos sin necesidad de recurrir a calendarios externos u otras aplicaciones.

La herramienta fue detectada en versiones beta de la aplicación para dispositivos Android por el sitio especializado WABetaInfo, que identificó la incorporación de esta característica en una de las últimas actualizaciones de prueba.

El desarrollo de esta función está vinculado con un proceso que WhatsApp inició meses atrás, cuando comenzó a solicitar a algunos usuarios que ingresaran su fecha de nacimiento. En un principio, este pedido estuvo relacionado con requisitos regulatorios y mecanismos de verificación de edad en determinadas regiones.

WhatsApp incorporaría una dinámica similar a la que ya utilizan otras plataformas de Meta, como Facebook e Instagram. Foto: Unsplash

Con esa información ya recopilada, la compañía planea sumar dentro de la aplicación un apartado específico donde los usuarios puedan consultar las próximas fechas de cumpleaños de sus contactos y recibir avisos para enviar felicitaciones.

De esta manera, WhatsApp incorporaría una dinámica similar a la que ya utilizan otras plataformas de Meta, como Facebook e Instagram, que cuentan con herramientas destinadas a recordar y notificar este tipo de celebraciones.

Cómo funcionará el nuevo sistema de cumpleaños de WhatsApp

El funcionamiento de la herramienta dependerá de que los usuarios hayan cargado previamente su fecha de nacimiento en sus perfiles, algo que todavía no está habilitado de forma obligatoria en todos los países.

La función fue encontrada en la versión beta 2.26.27.3 de WhatsApp para Android, una actualización que actualmente se encuentra en fase de prueba entre usuarios seleccionados para detectar posibles errores antes de su lanzamiento oficial.

Por el momento, Meta no confirmó cuándo estará disponible esta opción para todos los usuarios a nivel mundial, aunque se espera que llegue de manera progresiva una vez finalizado el período de evaluación técnica.

Cómo funcionará el nuevo sistema de cumpleaños de WhatsApp. Foto: Freepik.

WhatsApp incorpora mensajes que se autodestruyen y un punto verde: cómo funcionan las nuevas herramientas

WhatsApp continúa evolucionando con actualizaciones que buscan mejorar la experiencia de uso diaria. En los últimos meses, la plataforma propiedad de Meta aceleró el desarrollo de herramientas destinadas a fortalecer la seguridad de las conversaciones y ofrecer una navegación más intuitiva.

Entre las novedades que ya comenzaron a probarse en versiones beta aparecen dos funciones que prometen cambiar la forma en que los usuarios interactúan dentro de la aplicación. Por un lado, los mensajes de texto de una sola visualización; por el otro, un nuevo indicador visual identificado como el “punto verde”.

Ambas características se encuentran en etapa de evaluación, aunque todo indica que llegarán de forma gradual a dispositivos Android e iPhone durante los próximos meses mediante futuras actualizaciones oficiales.

WhatsApp: los mensajes de texto que desaparecen después de ser leídos

Una de las novedades más llamativas de WhatsApp es la incorporación de mensajes de texto de visualización única. Se trata de una extensión de una función que ya existe para fotos, videos y notas de voz, pero aplicada ahora a los mensajes escritos.

Con esta herramienta, los usuarios podrán enviar textos confidenciales que desaparecerán automáticamente una vez que el destinatario los haya leído. El objetivo es ofrecer una capa extra de privacidad para compartir información sensible o conversaciones que no se desea que permanezcan almacenadas.

Además, para evitar que el contenido sea conservado por otros medios, WhatsApp bloquearía opciones como las capturas de pantalla, el copiado del texto y el reenvío del mensaje a terceros.

WhatsApp: los mensajes de texto que desaparecen después de ser leídos.

Qué es el punto verde que aparecerá en WhatsApp

La segunda novedad destacada es la llegada de un punto verde que se mostrará dentro de la interfaz principal de la aplicación.

Este pequeño indicador tendrá una función organizativa y permitirá identificar con rapidez aquellos chats que registren actividad reciente o estados pendientes de visualización. De esta manera, los usuarios podrán encontrar más fácilmente las conversaciones que requieren atención.

Según las pruebas realizadas hasta el momento, este sistema también podría servir para mostrar determinadas señales relacionadas con la disponibilidad de contactos dentro de la plataforma, simplificando la gestión de las comunicaciones diarias.

Las nuevas herramientas todavía forman parte del programa de pruebas que WhatsApp desarrolla antes de liberar actualizaciones a nivel global. Como ocurre habitualmente, las funciones son evaluadas primero por un grupo reducido de usuarios para detectar posibles errores y optimizar su funcionamiento. Si los resultados son positivos, el despliegue comenzará de forma escalonada tanto en Android como en iOS a través de las tiendas oficiales de aplicaciones.