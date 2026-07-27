El gol que maravilló al Mundial: el tanto de Sidny Lopes Cabral contra Argentina fue elegido como el mejor del torneo

El gol de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde ante Argentina fue elegido como el mejor tanto del Mundial 2026. Foto: Reuters (Marco Bello)

La FIFA confirmó que el Premio Hyundai al Mejor Gol del Mundial quedó en manos de Sidny Lopes Cabral. El delantero de la Selección de Cabo Verde recibió la distinción tras imponerse en la votación realizada por los fanáticos en el sitio oficial del organismo, que eligieron su espectacular definición frente a la Argentina como la conquista más destacada de toda la Copa del Mundo.

El tanto premiado llegó en uno de los encuentros más vibrantes de la fase eliminatoria. En el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final, Lopes Cabral protagonizó una acción que quedó grabada en la memoria de los aficionados: dejó atrás a Alexis Mac Allister con una notable maniobra individual y, sin perder tiempo, sacó un remate con efecto que se clavó en el ángulo del arco defendido por Emiliano “Dibu” Martínez. La obra maestra significó el 2-2 parcial y desató una ovación generalizada en el estadio.

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Cómo fue el gol de Sidny Lopes Cabral que eligieron los hinchas

Aquella jugada no solo fue determinante para mantener con vida a Cabo Verde en un partido de altísima intensidad, sino que también terminó convirtiéndose en una de las imágenes icónicas del certamen. La precisión, la potencia y la dificultad técnica del disparo fueron algunos de los aspectos más valorados por los fanáticos a la hora de emitir su voto.

Más allá de ese momento de inspiración, la Selección Argentina logró recuperarse y terminó imponiéndose por 3-2 en el tiempo suplementario. El equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó así a los octavos de final, aunque el gol de Lopes Cabral continuó generando repercusión durante todo el torneo hasta alcanzar ahora el reconocimiento oficial de la FIFA.

La conquista del atacante caboverdiano se destacó entre decenas de candidatas y fue ganando respaldo popular a medida que avanzaban las rondas de votación. El reconocimiento terminó por confirmar el impacto que tuvo aquella definición, considerada por muchos como una de las grandes joyas técnicas de la competencia.

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Premio Hyundai al Mejor Gol del Mundial: quiénes completaron el podio

En la elección final, la conquista de Lopes Cabral superó a otros tantos de enorme jerarquía que también habían captado la atención del público. Entre los nominados aparecían figuras de primer nivel como Kylian Mbappé, por su gol ante Senegal; Lionel Messi, por su definición frente a Argelia; Julián Álvarez, por su conquista contra Suiza; y Ferran Torres, autor de un tanto ante la propia Selección Argentina.

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El caboverdiano Sidny Lópes Cabral protagonizó una acción que quedó grabada en la memoria de los aficionados. Foto: Reuters (Marco Bello)

El podio definitivo del Premio Hyundai quedó completado por Eldor Shomurodov, representante de Uzbekistán, y Wilson Isidor, delantero de Haití, quienes finalizaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Con este reconocimiento, Sidny Lopes Cabral no solo inscribió su nombre en la historia de los premios individuales del Mundial, sino que también le dio a Cabo Verde uno de los momentos más memorables de la competencia. Un gol que no alcanzó para evitar la eliminación de su seleccionado, pero que sí logró algo igualmente valioso: convertirse, para los aficionados de todo el mundo, en la mejor definición de todo el campeonato.