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VIDEO | La reacción de Rosalía cuando un fan le dijo “Argentina te quiere” tras la polémica en redes

La cantante española se emocionó durante un encuentro con un admirador en Santiago de Chile, días después de la controversia por un repost de un video de Mía Khalifa sobre la final del Mundial 2026.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La cantante española se emocionó al escuchar el mensaje de un fan argentino que le aseguró que, pese a la polémica en redes sociales, sigue siendo muy querida en el país.
La cantante española se emocionó al escuchar el mensaje de un fan argentino que le aseguró que, pese a la polémica en redes sociales, sigue siendo muy querida en el país. Foto: Captura de video X / @rosaliachilenis.
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La reconocida cantante Rosalía protagonizó un emotivo momento en las calles de Santiago de Chile al encontrarse con un fan argentino que decidió transmitirle un mensaje de apoyo luego de la polémica que protagonizó en redes sociales por un repost relacionado con la final del Mundial 2026.

La artista española, que se encuentra en el país vecino como parte de la gira de Lux, su último lanzamiento, viajará en los próximos días a la Argentina para ofrecer cuatro recitales con entradas agotadas.

El video que emocionó a Rosalía

El encuentro quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en distintas plataformas. En las imágenes se observa al joven acercarse a la cantante mientras ella saluda a sus seguidores.

Rosalía se cruzó en Chile con un fanático argentino. Video: X / @rosaliachilenis.

Conmovido por el momento, el admirador le expresó: “Es realidad, es la Rosalía. Me muero, qué linda que sos”. Rosalía respondió con una sonrisa y le contestó: “Igual tú”.

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Sin embargo, el instante que más llamó la atención llegó segundos después, cuando el fan hizo referencia a la reciente controversia que involucró a la artista. “No hay conflicto, Argentina te quiere, te esperamos”, le dijo.

Al escuchar esas palabras, Rosalía reaccionó llevándose ambas manos al pecho y, antes de retirarse, se acercó nuevamente para agradecer el gesto con una sola palabra: “Gracias”.

Rosalía y la polémica por el repost al video de Mía Khalifa

El episodio ocurrió pocos días después de que Rosalía fuera cuestionada por haber reposteado en TikTok un video de Mía Khalifa celebrando la victoria de España frente a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.

TikTok de Rosalía.
Rosalía borró el polémico video celebrando la victoria de España contra Argentina. Foto: Captura

La publicación generó malestar entre numerosos usuarios argentinos, ya que Khalifa había realizado fuertes comentarios contra el seleccionado durante la Copa del Mundo.

Tras la repercusión, la cantante eliminó el repost de su perfil y publicó un mensaje en sus historias de Instagram para intentar desactivar la polémica. “Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió, acompañado por emojis de llanto.

El pedido de disculpas de Rosalía. Foto: Instagram.

¿Cuándo llega Rosalía a la Argentina?

Rosalía aterrizará en Buenos Aires esta semana para continuar con la gira internacional de Lux.

Las cuatro fechas de Rosalía en Argentina están previstas para el mes de agosto y se mantienen confirmadas por la productora a cargo del evento. El cronograma de recitales es:

  • Sábado 1 de agosto.
  • Domingo 2 de agosto.
  • Martes 4 de agosto.
  • Jueves 6 de agosto.
Rosalía llegará esta semana a la Argentina para ofrecer cuatro conciertos con entradas agotadas en el Arena de Buenos Aires, luego de su paso por Chile. Foto: Movistar Arena.

Los conciertos tendrán lugar en Villa Crespo, donde la cantante española presentará en vivo las canciones de su último disco, como La Perla, Reliquia y Magnolias. Las entradas están completamente agotadas.

Su regreso al país genera una gran expectativa entre los fanáticos argentinos, especialmente después del episodio viral ocurrido en Chile, donde un simple mensaje de un admirador logró emocionar a la cantante y cerrar, al menos por un momento, la polémica surgida en redes sociales.

RosalíaFansPolémicaMundial 2026
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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