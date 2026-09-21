Elon Musk compartió un video del futuro que quiere hacer realidad: robots, colonias en otros planetas y un “Hyperloop”

Elon Musk compartió en X un video que muestra una visión futurista con robots humanoides, ciudades ultramodernas y colonias fuera de la Tierra. Foto: X / @elonmusk | Reuters (Gonzalo Fuentes).

El magnate Elon Musk volvió a generar repercusión en las redes sociales después de compartir un video que imagina cómo podría ser el futuro de la humanidad. La publicación, realizada el domingo 20 de septiembre, muestra un mundo dominado por la tecnología, con robots humanoides, ciudades futuristas y seres humanos expandiéndose hacia otros planetas.

Junto con las imágenes, el empresario escribió en X: “This is the future we shall bring into being”, que puede traducirse como “Este es el futuro que haremos realidad”.

This is the future we shall bring into being pic.twitter.com/8aD0w8MDVc — Elon Musk (@elonmusk) September 20, 2026

Sin embargo, existe una aclaración importante: el video no muestra una ciudad real ni corresponde a un proyecto de Tesla, SpaceX o The Boring Company. Se trata de Age of Beyond, una creación del artista digital canadiense Aze Alter, quien utiliza herramientas de inteligencia artificial para desarrollar escenarios de ciencia ficción.

Así es el futuro que compartió Elon Musk

El video plantea un escenario en el que la inteligencia artificial y los seres humanos trabajan conjuntamente para expandirse más allá de la Tierra.

Las imágenes muestran una civilización tecnológica capaz de desarrollar infraestructura en otros mundos, mientras aparecen robots humanoides y enormes construcciones futuristas. La propuesta visual presenta a la humanidad avanzando hacia una etapa multiplanetaria.

La obra pertenece a Aze Alter y fue publicada originalmente como una representación artística de ese posible futuro. Musk no presentó el video como un proyecto concreto, sino que lo compartió acompañado por una frase que refleja su visión sobre el desarrollo tecnológico.

El video pertenece a Age of Beyond, una creación del artista digital canadiense Aze Alter realizada con herramientas de inteligencia artificial. Foto: X / @elonmusk.

Elon Musk habló de un Hyperloop entre Austin y San Antonio

La publicación del video estuvo acompañada por otro anuncio relacionado con una de las ideas recurrentes del empresario: el transporte de alta velocidad mediante túneles.

En respuesta al video, Musk afirmó que The Boring Company está trabajando en un “precursor simple” del Hyperloop entre Austin y San Antonio, en Texas. Según su publicación, el sistema podría superar las 200 millas por hora y reducir el viaje entre ambas ciudades a menos de 30 minutos.

Musk señaló que el trayecto por carretera puede extenderse hasta unas 2 horas y media debido al tráfico, mientras que el sistema que propone buscaría ofrecer un tiempo de viaje inferior a media hora.

La cuenta oficial de The Boring Company también respondió a la publicación y manifestó su disposición a construir el proyecto. La compañía explicó que, al tratarse de un sistema expreso sin paradas intermedias, el recorrido podría realizarse entre estaciones ubicadas en Austin y San Antonio.

The Boring Company trabaja en una propuesta de transporte de alta velocidad que conectaría Austin y San Antonio en menos de 30 minutos. Foto: X / @boringcompany.

¿El Hyperloop de Elon Musk ya está en construcción?

Por el momento, no hay que interpretar el anuncio como una obra terminada ni como un proyecto con fecha de inauguración confirmada.

Musk aseguró que The Boring Company está trabajando en esta propuesta, pero hasta ahora no se dieron a conocer públicamente detalles como el costo estimado, el cronograma de construcción o la fecha en la que comenzaría a operar.

Además, The Boring Company tiene antecedentes de proyectos de túneles anunciados que no llegaron a concretarse, aunque actualmente opera el Vegas Loop, un sistema de transporte mediante túneles y recorridos de superficie en Las Vegas.

Un futuro que mezcla inteligencia artificial, robots y viajes espaciales

El video compartido por Musk combina varios de los conceptos que forman parte de la visión tecnológica que el empresario suele promover: inteligencia artificial, robots humanoides, transporte de alta velocidad y expansión de la humanidad más allá de la Tierra.

Musk acompañó las imágenes con una contundente frase sobre el futuro que, según planteó, busca hacer realidad. Foto: X / @elonmusk.

En este caso, las imágenes pertenecen a una obra de ciencia ficción y no representan infraestructura existente. Sin embargo, el mensaje de Musk y su posterior referencia al proyecto de The Boring Company conectaron la representación artística con una propuesta tecnológica concreta.