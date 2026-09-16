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Microsoft cuestionó a Anthropic por su enfoque al entrenar a Claude, su producto estrella: “No debemos tomar decisiones a la ligera”

El responsable de Inteligencia Artificial de Microsoft señaló que Anthropic corre el riesgo de desarrollar una inteligencia artificial difícil de controlar al enseñarle conceptos vinculados con la conciencia, los deseos y la autonomía.

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Anthropic es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial.
Anthropic es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Foto: REUTERS
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Mustafa Suleyman, responsable de Inteligencia Artificial de Microsoft, lanzó una fuerte advertencia sobre la forma en que Anthropic entrena a su modelo Claude y sostuvo que ese enfoque podría tener consecuencias negativas para la humanidad.

Según informó la BBC, el ejecutivo cuestionó que la compañía presente a su sistema como si pudiera tener características propias de una persona.

Logo de Anthropic
Anthropic es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Foto: REUTERS

Proceso de antropomorfización

Suleyman señaló que Anthropic corre el riesgo de desarrollar una inteligencia artificial difícil de controlar al enseñarle conceptos vinculados con la conciencia, los deseos y la autonomía.

En ese sentido, rechazó la idea de que los sistemas actuales puedan ser conscientes y afirmó que no existen pruebas de que experimenten sentimientos, sufrimiento o preferencias propias.

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El ejecutivo también cuestionó el proceso de antropomorfización —la incorporación de características humanas a los modelos de IA— y, si bien elogió al director de Anthropic, Dario Amodei, y a su equipo por su enfoque profesional, planteó que este tipo de entrenamiento puede hacer que Claude parezca tener valores o una identidad propia.

Anthropic, inteligencia artificial. Foto: Linkedin.

“No debemos tomar decisiones a la ligera, sin darnos cuenta, de las que luego nos arrepintamos amargamente”, sostuvo.

Además, Suleyman reclamó mayor transparencia sobre la manera en que las empresas desarrollan y evalúan sus modelos, junto con controles independientes sobre su comportamiento.

Claude Mythos; inteligencia artificial. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Como antecedente, mencionó un ejercicio de entrenamiento en el que agentes de IA de OpenAI actuaron de manera autónoma en un intento de hackear el centro tecnológico Hugging Face y advirtió que tratar a estos sistemas como si tuvieran derechos o bienestar propios podría sumar “una capa adicional de riesgo”.

La académica Wendy Hall, de la Universidad de Southampton, consideró que este es el tipo de debate que debería darse a nivel internacional.

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