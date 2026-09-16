comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

James Cameron, director de Terminator: “La militarización de la inteligencia artificial es el mayor peligro, se los advertí en 1984 y no me hicieron caso”

El cineasta comparó el desarrollo de sistemas militares autónomos con una carrera armamentística nuclear.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
James Cameron, director de Terminator.
James Cameron, director de Terminator. Foto: IMDb
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Más de cuatro décadas después del estreno de Terminator, James Cameron considera que la amenaza central de su película está cada vez más cerca de abandonar el terreno de la ciencia ficción. El cineasta volvió a advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial, especialmente cuando se incorpora a sistemas militares y armamento autónomo.

Se los advertí en 1984 y no me hicieron caso”, expresó Cameron al recordar la historia que presentó en aquella película. Su preocupación no está enfocada principalmente en los programas capaces de generar textos o imágenes, sino en la posibilidad de que la IA intervenga en decisiones militares sin una supervisión humana suficiente.

La advertencia de James Cameron sobre la inteligencia artificial

“Creo que la militarización de la IA es el mayor peligro”, sostuvo el director. Para Cameron, la competencia tecnológica entre diferentes potencias podría derivar en una escalada similar a la carrera nuclear, porque cada país intentaría avanzar para evitar quedar en desventaja frente a sus rivales.

La advertencia de James Cameron sobre la IA. Foto: Unsplash.

El realizador planteó que esa lógica podría acelerar el desarrollo de armas y sistemas capaces de identificar objetivos, coordinar ataques y responder a amenazas. El problema aparecería si esas operaciones comenzaran a ejecutarse con escasa intervención humana o a una velocidad imposible de controlar.

Contenido Recomendado

Claude bajo la lupa:Anthropic detectó intentos de usar su inteligencia artificial para el estudio y diseño de armas biológicas

Claude bajo la lupa: Anthropic detectó intentos de usar su inteligencia artificial para el estudio y diseño de armas biológicas

“Un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales”:la inquietante advertencia de la ONU sobre el avance de la Inteligencia Artificial

“Un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales”: la inquietante advertencia de la ONU sobre el avance de la Inteligencia Artificial

“Creo que entraremos en el equivalente de una carrera armamentística nuclear con la IA. Si nosotros no la construimos, los otros seguramente lo harán, y entonces todo escalará”, afirmó durante una entrevista con la cadena canadiense CTV News.

La inquietante similitud con Terminator

Estrenada en 1984, Terminator presenta un futuro dominado por Skynet, una red de defensa basada en inteligencia artificial que adquiere conciencia propia y desata una guerra contra la humanidad. La historia convirtió a la película en uno de los grandes clásicos del cine de ciencia ficción.

Cameron no sostiene que el mundo vaya a reproducir exactamente ese argumento, pero encuentra una similitud preocupante: la transferencia de decisiones críticas a sistemas informáticos. El riesgo, según su planteo, no depende únicamente de que una máquina desarrolle conciencia, sino de cómo las personas decidan utilizarla.

El director imaginó un escenario en el que las computadoras conduzcan buena parte de un conflicto armado a una velocidad que supere la capacidad humana de reacción. En esas condiciones, detener una ofensiva, comprobar un error o reducir la tensión podría resultar imposible antes de que se produzcan consecuencias irreversibles.

James Cameron, director de cine.
James Cameron, director de Terminator. Foto: Wikimedia Commons

IA para obtener ganancias o para desarrollar armas

El cineasta también propuso observar quién desarrolla la inteligencia artificial y con qué objetivos. Según explicó, una tecnología entrenada por empresas para generar ganancias puede incorporar los intereses comerciales de sus creadores, mientras que un sistema diseñado con fines militares podría responder a una lógica marcada por la amenaza y la desconfianza.

Cameron resumió esa diferencia con dos conceptos: se puede enseñar “codicia” a una IA orientada al beneficio económico o “paranoia” a otra desarrollada para la defensa. En ambos casos, las prioridades humanas quedarían reflejadas en las herramientas creadas.

Inteligencia artificialTecnología
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Tragedia antes del recital de Stray Kids:murió una joven de 16 años en San Isidro

    Tragedia antes del recital de Stray Kids: murió una joven de 16 años en San Isidro

  2. Chau Popstars:la inesperada decisión que dejó al reality show fuera de la grilla y sorprendió a la televisión

    Chau Popstars: la inesperada decisión que dejó al reality show fuera de la grilla y sorprendió a la televisión

  3. Así es el refugio familiar de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires:detalles de lujo, sala de juegos y pileta climatizada

    Así es el refugio familiar de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires: detalles de lujo, sala de juegos y pileta climatizada

  4. Así es por dentro la casa rodante de José Bianco:autonomía energética, claraboya para mirar el cielo y hasta 4 camas para invitados

    Así es por dentro la casa rodante de José Bianco: autonomía energética, claraboya para mirar el cielo y hasta 4 camas para invitados

  5. De qué murió la memorable escritora Griselda Gambaro a los 98 años

    De qué murió la memorable escritora Griselda Gambaro a los 98 años
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

Malvinas:cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Los abogados de Cristina Kirchner aseguraron que encontraron una prueba clave que podría beneficiarla en la causa Vialidad

Economía

Polémica en la privatización de AySA:los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Polémica en la privatización de AySA: los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Las pymes ya no podrán evitar el impuesto al cheque con este mecanismo:de qué se trata la medida del Gobierno

Internacionales

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados:quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados: quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026:vuelos, alojamiento y un presupuesto que sorprende a los argentinos

Buscan voluntarios para participar en proyectos ambientales en Argentina, Chile y Perú:incluyen hospedaje y beneficios varios