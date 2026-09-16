James Cameron, director de Terminator: “La militarización de la inteligencia artificial es el mayor peligro, se los advertí en 1984 y no me hicieron caso”

James Cameron, director de Terminator. Foto: IMDb

Más de cuatro décadas después del estreno de Terminator, James Cameron considera que la amenaza central de su película está cada vez más cerca de abandonar el terreno de la ciencia ficción. El cineasta volvió a advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial, especialmente cuando se incorpora a sistemas militares y armamento autónomo.

“Se los advertí en 1984 y no me hicieron caso”, expresó Cameron al recordar la historia que presentó en aquella película. Su preocupación no está enfocada principalmente en los programas capaces de generar textos o imágenes, sino en la posibilidad de que la IA intervenga en decisiones militares sin una supervisión humana suficiente.

La advertencia de James Cameron sobre la inteligencia artificial

“Creo que la militarización de la IA es el mayor peligro”, sostuvo el director. Para Cameron, la competencia tecnológica entre diferentes potencias podría derivar en una escalada similar a la carrera nuclear, porque cada país intentaría avanzar para evitar quedar en desventaja frente a sus rivales.

La advertencia de James Cameron sobre la IA. Foto: Unsplash.

El realizador planteó que esa lógica podría acelerar el desarrollo de armas y sistemas capaces de identificar objetivos, coordinar ataques y responder a amenazas. El problema aparecería si esas operaciones comenzaran a ejecutarse con escasa intervención humana o a una velocidad imposible de controlar.

“Creo que entraremos en el equivalente de una carrera armamentística nuclear con la IA. Si nosotros no la construimos, los otros seguramente lo harán, y entonces todo escalará”, afirmó durante una entrevista con la cadena canadiense CTV News.

La inquietante similitud con Terminator

Estrenada en 1984, Terminator presenta un futuro dominado por Skynet, una red de defensa basada en inteligencia artificial que adquiere conciencia propia y desata una guerra contra la humanidad. La historia convirtió a la película en uno de los grandes clásicos del cine de ciencia ficción.

Cameron no sostiene que el mundo vaya a reproducir exactamente ese argumento, pero encuentra una similitud preocupante: la transferencia de decisiones críticas a sistemas informáticos. El riesgo, según su planteo, no depende únicamente de que una máquina desarrolle conciencia, sino de cómo las personas decidan utilizarla.

El director imaginó un escenario en el que las computadoras conduzcan buena parte de un conflicto armado a una velocidad que supere la capacidad humana de reacción. En esas condiciones, detener una ofensiva, comprobar un error o reducir la tensión podría resultar imposible antes de que se produzcan consecuencias irreversibles.

James Cameron, director de Terminator. Foto: Wikimedia Commons

IA para obtener ganancias o para desarrollar armas

El cineasta también propuso observar quién desarrolla la inteligencia artificial y con qué objetivos. Según explicó, una tecnología entrenada por empresas para generar ganancias puede incorporar los intereses comerciales de sus creadores, mientras que un sistema diseñado con fines militares podría responder a una lógica marcada por la amenaza y la desconfianza.

Cameron resumió esa diferencia con dos conceptos: se puede enseñar “codicia” a una IA orientada al beneficio económico o “paranoia” a otra desarrollada para la defensa. En ambos casos, las prioridades humanas quedarían reflejadas en las herramientas creadas.