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Elon Musk anticipa el fin del celular: cómo sería la tecnología que podría reemplazarlo

Elon Musk anticipó que los celulares podrían quedar obsoletos hacia 2030 y ser reemplazados por dispositivos controlados por inteligencia artificial, capaces de realizar tareas sin depender de aplicaciones.

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Elon Musk en el Foro Económico Mundial de Davos.
Elon Musk en el Foro Económico Mundial de Davos. Foto: Reuters (Denis Balibouse)
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Elon Musk volvió a sorprender con una predicción sobre el futuro de la tecnología. Según el empresario, los teléfonos celulares podrían quedar obsoletos dentro de cinco o seis años y ser reemplazados por dispositivos controlados principalmente por inteligencia artificial.

El cambio no significaría necesariamente la desaparición de las pantallas. La verdadera transformación estaría en la forma de utilizar estos equipos: las aplicaciones perderían protagonismo y la IA se encargaría de ejecutar las tareas solicitadas por cada persona.

Cuándo podrían desaparecer los celulares

De acuerdo con la estimación de Musk, los smartphones actuales podrían comenzar a quedar atrás hacia 2030 o 2031. No se trataría de una desaparición inmediata, sino de una evolución progresiva del modelo conocido.

Celulares; smartphones; teléfonos Foto: Unsplash

Actualmente, los usuarios necesitan abrir aplicaciones diferentes para enviar mensajes, reproducir música, consultar mapas, revisar correos o editar imágenes. En el futuro imaginado por Musk, bastaría con pedirle directamente una acción al dispositivo.

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La inteligencia artificial interpretaría la solicitud, seleccionaría los servicios necesarios y entregaría el resultado, sin que la persona tenga que recorrer distintos menús o plataformas.

Así sería el dispositivo que reemplazaría al smartphone

El posible sucesor del celular funcionaría como una terminal conectada permanentemente con sistemas de IA. Podría conservar elementos tradicionales, como una pantalla, micrófonos, parlantes y conexión inalámbrica, aunque su funcionamiento interno sería diferente.

Las operaciones sencillas podrían realizarse dentro del propio equipo, mientras que las tareas más complejas serían procesadas en servidores externos. Esto permitiría ofrecer respuestas avanzadas sin incorporar toda la capacidad de cálculo en el dispositivo.

El cambio principal, por lo tanto, no estaría en la forma o el tamaño del aparato, sino en la experiencia del usuario.

Las aplicaciones podrían perder protagonismo

En este nuevo escenario, las aplicaciones no necesariamente desaparecerían, pero pasarían a funcionar en segundo plano. La persona solamente tendría que indicar qué desea hacer.

Por ejemplo, podría solicitar un resumen de sus mensajes importantes, buscar una ruta con menos tránsito o crear una presentación mediante una instrucción de voz. La IA reuniría la información y completaría el proceso automáticamente.

Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX.
Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX. Foto: REUTERS

Esta transformación también afectaría a sistemas operativos como Android y iOS. Aunque continuarían siendo necesarios para controlar el equipo, podrían volverse prácticamente invisibles para los usuarios.

Los desafíos de un celular basado en inteligencia artificial

Una tecnología de estas características también generaría interrogantes. La dependencia de servidores remotos podría convertir la conexión a internet en un requisito fundamental para acceder a determinadas funciones.

Además, sería necesario establecer medidas rigurosas para proteger la privacidad, la seguridad y los datos personales. Un asistente capaz de comprender hábitos, conversaciones y preferencias necesitaría controles transparentes para evitar accesos indebidos.

Por ahora, la declaración de Musk debe interpretarse como una predicción tecnológica y no como la presentación de un producto. El empresario no confirmó un teléfono propio ni anunció características, precio o fecha de lanzamiento.

Más que desaparecer, el celular podría transformarse en una puerta de acceso a una inteligencia artificial personalizada. Si la predicción se cumple, el futuro de los dispositivos móviles ya no dependerá únicamente de mejores cámaras o procesadores, sino de quién ofrezca la IA más rápida, útil y segura.

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