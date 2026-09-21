Recrea uno de los libros más brutales de Suzanne Collins, amplía la saga protagonizada por Jennifer Lawrence y llega en noviembre al cine: el estreno que te dejará boquiabierto

Jennifer Lawrence protagonizó las primeras películas de la saga Los Juegos del Hambre. Foto: IMDb

Luego de convertirse en un best-seller como saga literaria, Los Juegos del Hambre que rompieron taquillas alrededor de todo el mundo con el estreno de sus películas. Ahora, llega el momento de conocer la historia de Haymitch Abernathy en la pantalla grande. El próximo 19 de noviembre llega Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

Es el turno del mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, interpretados por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson respectivamente. La historia contará su paso por los juegos y cómo, mucho antes de que sea revelado, comienza a convertirse en una de las mentes detrás de los principios de la revolución.

Además, los icónicos personajes interpretados por los protagonistas de las cuatro películas anteriores tendrán una breve aparición en esta producción, que es una de las más esperadas por el público.

Tráiler de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha".

¿De qué trata la nueva película de Los Juegos del Hambre?

La nueva película de Los Juegos del Hambre nos presenta la edición N° 50 de los mismos, donde un joven Haymitch se enfrentará a una competencia que duplica el número de tributos habituales. Dentro del elenco se destaca la presencia de Joseph Zada, Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close y Ralph Fiennes.

El film se sitúa 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y muestra a Haymitch cuando todavía es un joven del Distrito 12.

En esta historia, el joven deberá sobrevivir a una edición especialmente brutal de los juegos, marcada por el llamado Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La nueva entrega retoma uno de los personajes más reconocidos de la saga y permite conocer el contexto que marcará su vida. Las nuevas imágenes adelantan una arena donde la supervivencia estará determinada tanto por la capacidad física como por la inteligencia, las alianzas y la posibilidad de anticiparse a las reglas impuestas por el Capitolio.

El regreso de Francis Lawrence a Panem

Francis Lawrence vuelve a ocupar la silla de director después de haber realizado Los Juegos del Hambre: En Llamas, Sinsajo – Parte 1, Sinsajo – Parte 2 y Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. Esta vez, el cineasta lleva a la pantalla la novela de Suzanne Collins, que profundiza en el pasado de Haymitch y en uno de los episodios fundamentales de la historia de Panem.

El regreso de personajes y nombres conocidos se combina con una generación de intérpretes que permite volver a mirar Panem desde una época anterior a la historia que inició la saga cinematográfica. Entre ellos destaca Kieran Culkin como Caesar Flickerman y Elle Fanning, que sorprende como una joven Effie Trinket.

Esta vez, Francis Lawrence lleva a la pantalla la novela de Suzanne Collins que profundiza en el pasado de Haymitch y en uno de los episodios fundamentales de la historia de Panem. Foto: Lionsgate

Amanecer en la Cosecha vuelve a una pregunta central del universo creado por Collins: qué pasa con las personas que sobreviven a los Juegos del Hambre y qué precio deben pagar después. En el caso de Haymitch, los 50° Juegos serán un punto de quiebre.

Con el lanzamiento de este nuevo material comienza la cuenta regresiva para el regreso de una de las sagas distópicas más populares del cine contemporáneo.