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Bill Gates, creador de Microsoft: “La inteligencia artificial puede causar mil millones de muertes”

El empresario tecnológico advirtió sobre los riesgos del uso malicioso de la IA y reclamó controles internacionales. Consideró que la autorregulación de las compañías no es suficiente y pidió que Estados Unidos lidere la creación de salvaguardas.

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El cofundador de Microsoft, Bill Gates, lanzó una dura advertencia sobre la IA.
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, lanzó una dura advertencia sobre la IA. Foto: REUTERS
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Bill Gates, cofundador de Microsoft, lanzó una fuerte advertencia sobre los riesgos que podría representar la inteligencia artificial sin controles adecuados. Según afirmó, esta tecnología tiene el poder suficiente para facilitar acontecimientos capaces de provocar hasta mil millones de muertes si queda en manos de actores malintencionados.

“La IA es, sin duda, lo suficientemente poderosa como para desencadenar sucesos que causen mil millones de muertes”, señaló Gates durante una entrevista con el programa Meet the Press, de NBC.

El magnate aclaró además que la amenaza no reside únicamente en la tecnología, sino en su posible combinación con personas o grupos dispuestos a utilizarla para causar daño. “Nunca existió un arma tan poderosa como la combinación de individuos malintencionados que utilizan las herramientas de IA más avanzadas”, sostuvo.

Bill Gates. Foto: Reuters/Mike Segar.
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, lanzó una dura advertencia sobre la IA.

Bill Gates pidió regular la inteligencia artificial

El empresario consideró que las compañías tecnológicas no pueden establecer por sí solas los límites de una herramienta con semejante capacidad. “Nadie piensa que la autorregulación sea suficiente”, afirmó, y reclamó la participación de legisladores, gobiernos y organismos de seguridad.

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Para Gates, los modelos más avanzados deberían incorporar sistemas obligatorios de monitoreo y protección. El objetivo sería impedir que sean utilizados para organizar ataques biológicos, afectar infraestructuras críticas, cometer fraudes masivos o ejecutar operaciones informáticas de gran escala.

También señaló que los acuerdos internacionales para controlar la IA podrían resultar incluso más difíciles que las negociaciones entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría. A diferencia de las armas nucleares, estas herramientas digitales pueden quedar al alcance de grupos pequeños y actores no estatales.

La diferencia con la postura de Donald Trump

La posición de Gates contrasta con la del presidente estadounidense, Donald Trump, quien prioriza la competencia tecnológica con China y rechaza las restricciones que puedan desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. Su postura quedó resumida en una frase publicada en Truth Social: “Quien gane en IA, gana”.

Gates reconoció que Estados Unidos necesita conservar su liderazgo, pero sostuvo que la competencia no puede dejar en segundo plano la seguridad global. Además, expresó su intención de conversar con Trump para explicarle por qué considera imprescindible establecer controles sin detener por completo la innovación.

Por qué la IA representa una amenaza global

El cofundador de Microsoft advirtió que la inteligencia artificial modificó la escala de las amenazas. “Ahora pequeños grupos con IA pueden hacer lo que antes solamente podían hacer los países más grandes”, explicó al referirse a posibles ataques informáticos y sabotajes contra sistemas esenciales.

Por ese motivo, insistió en que toda la humanidad enfrenta un mismo desafío. La falta de salvaguardas, controles externos y cooperación internacional podría permitir que herramientas desarrolladas con fines productivos sean utilizadas para ocasionar daños masivos.

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