Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Un dron para transportar personas promete revolucionar la movilidad: cuáles son sus características y cuál sería el precio de venta

El dron fue presentado como una alternativa para la movilidad aérea individual y ya genera expectativas sobre cómo podrían ser los traslados en un futuro cercano.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un dron para transportar personas se volvió viral: costaría 85.000 euros y promete revolucionar la movilidad.
Un dron para transportar personas se volvió viral: costaría 85.000 euros y promete revolucionar la movilidad. Foto: captura video Instagram/jillis_slinger
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un video que se volvió viral en redes sociales despertó la curiosidad de miles de usuarios al mostrar un innovador dron diseñado para transportar personas. El vehículo, que parece sacado de una película de ciencia ficción, fue presentado como una alternativa para la movilidad aérea individual y genera expectativas sobre cómo podrían ser los traslados en un futuro cercano.

De acuerdo con la información que trascendió, el dron tendría un precio inicial de 85.000 euros y su lanzamiento comercial estaría previsto para el próximo año.

Un dron que costaría 85.000 euros y promete revolucionar la movilidad. Video: Instagram/jillis_slinger

Cómo es el dron que transporta personas

El vehículo fue desarrollado para que una sola persona pueda desplazarse por el aire mediante un sistema de hélices eléctricas, similar al funcionamiento de un dron convencional, pero adaptado para soportar el peso de un pasajero.

En el video se observa cómo el aparato despega y aterriza de forma vertical, una característica que permitiría operar sin necesidad de una pista, convirtiéndose en una opción para recorridos urbanos o de corta distancia.

Contenido Recomendado

Tensión máxima:Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo

Tensión máxima: Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo

Logro militar:Ucrania anunció el derribo de un caza ruso con un dron naval de tipo Magura en el mar Negro

Logro militar: Ucrania anunció el derribo de un caza ruso con un dron naval de tipo Magura en el mar Negro

Cuánto costaría el dron que promete revolucionar el futuro

Según la información que trascendió, el precio de lanzamiento sería de 85.000 euros, una cifra que lo ubica como un producto de alta gama pensado inicialmente para un mercado selecto.

Sin embargo, muchos especialistas consideran que, al igual que ocurrió con los autos eléctricos, el costo podría disminuir con el paso del tiempo si la producción se masifica.

Un dron que costaría 85.000 euros y promete revolucionar la movilidad. Video: Instagram/jillis_slinger

La movilidad del futuro

La publicación generó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre la posibilidad de que este tipo de vehículos se conviertan en una realidad cotidiana.

Mientras algunos celebran el avance tecnológico y lo ven como el comienzo de una nueva era en el transporte, otros plantean interrogantes sobre la seguridad, las regulaciones y la infraestructura necesaria para que estos drones puedan circular de manera habitual.

Aunque todavía resta conocer más detalles sobre su llegada al mercado, el proyecto ya se perfila como uno de los desarrollos tecnológicos más llamativos del momento y alimenta la expectativa de una movilidad cada vez más cercana a la ciencia ficción.

DronTecnología
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Google Earth lanza su simulador de vuelo de F-16 y SR-22:cómo usarlo gratis y sin instalar nada

    Google Earth lanza su simulador de vuelo de F-16 y SR-22: cómo usarlo gratis y sin instalar nada
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

“Vikingo, sos un gigante”:Javier Milei celebró la eliminación de Brasil en el Mundial con un guiño a Haaland

El Gobierno lanzó la Mesa Federal Minera con Karina Milei a la cabeza:encuentro con gobernadores junto a Diego Santilli

Argentina envió un nuevo grupo de brigadistas a Venezuela para ayudar tras los devastadores terremotos

Economía

Luis Caputo en la presentación del plan financiero hasta 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Luis Caputo en la presentación del plan financiero hasta 2027: “Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Mercado Pago:cómo abrir una cuenta para menores, cuáles son los requisitos y qué funciones habilita

Plazo fijo en julio 2026:el monto final que se obtiene al invertir $50.000 durante 30 días

Descuentos en nafta y gasoil en julio 2026:cómo obtener hasta 30% de rebaja y $25.000 de reintegro

Internacionales

Entre oraciones, banderas de Irán y pedidos de venganza, millones de personas participan en la procesión fúnebre de Alí Jamenei en Teherán

Entre oraciones, banderas de Irán y pedidos de venganza, millones de personas participan en la procesión fúnebre de Alí Jamenei en Teherán

El secreto de las “joyas de pasar”:la estricta estrategia que aleja a Leonor y Sofía del club de las princesas con tiara

Ni Cabo Verde ni Egipto:el país africano que tiene el primer tren bala del continente capaz de llegar hasta los 320 km/h

Miles de personas despiden a Ali Jamenei en un multitudinario funeral en Irán:entre el fervor religioso y el llamado a “matar a Trump”