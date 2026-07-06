Un dron para transportar personas promete revolucionar la movilidad: cuáles son sus características y cuál sería el precio de venta

Un dron para transportar personas se volvió viral: costaría 85.000 euros y promete revolucionar la movilidad. Foto: captura video Instagram/jillis_slinger

Un video que se volvió viral en redes sociales despertó la curiosidad de miles de usuarios al mostrar un innovador dron diseñado para transportar personas. El vehículo, que parece sacado de una película de ciencia ficción, fue presentado como una alternativa para la movilidad aérea individual y genera expectativas sobre cómo podrían ser los traslados en un futuro cercano.

De acuerdo con la información que trascendió, el dron tendría un precio inicial de 85.000 euros y su lanzamiento comercial estaría previsto para el próximo año.

Un dron que costaría 85.000 euros y promete revolucionar la movilidad. Video: Instagram/jillis_slinger

Cómo es el dron que transporta personas

El vehículo fue desarrollado para que una sola persona pueda desplazarse por el aire mediante un sistema de hélices eléctricas, similar al funcionamiento de un dron convencional, pero adaptado para soportar el peso de un pasajero.

En el video se observa cómo el aparato despega y aterriza de forma vertical, una característica que permitiría operar sin necesidad de una pista, convirtiéndose en una opción para recorridos urbanos o de corta distancia.

Cuánto costaría el dron que promete revolucionar el futuro

Según la información que trascendió, el precio de lanzamiento sería de 85.000 euros, una cifra que lo ubica como un producto de alta gama pensado inicialmente para un mercado selecto.

Sin embargo, muchos especialistas consideran que, al igual que ocurrió con los autos eléctricos, el costo podría disminuir con el paso del tiempo si la producción se masifica.

Un dron que costaría 85.000 euros y promete revolucionar la movilidad. Video: Instagram/jillis_slinger

La movilidad del futuro

La publicación generó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre la posibilidad de que este tipo de vehículos se conviertan en una realidad cotidiana.

Mientras algunos celebran el avance tecnológico y lo ven como el comienzo de una nueva era en el transporte, otros plantean interrogantes sobre la seguridad, las regulaciones y la infraestructura necesaria para que estos drones puedan circular de manera habitual.

Aunque todavía resta conocer más detalles sobre su llegada al mercado, el proyecto ya se perfila como uno de los desarrollos tecnológicos más llamativos del momento y alimenta la expectativa de una movilidad cada vez más cercana a la ciencia ficción.