Calendario lunar de diciembre 2025: cuáles son los mejores días para cortarse el pelo

Cada mes, miles de personas consultan esta información para poder cambiar de look y generar el resultado que desean. Cuáles son los días claves, según la astrología.

Corte de pelo, peluquería

Ya se acerca el fin de año y el calendario lunar marca cuál es la hora exacta para cortarse el pelo y obtener los resultados que deseamos. Según la tradición, las fases de la Luna influyen en el crecimiento, la fortaleza y el volumen del cabello.

Por supuesto, el mes de diciembre no es la excepción, ya que con las fiestas a la vuelta de la esquina, muchos buscan el día ideal para visitar la peluquería y lucir su mejor versión. Por este motivo, es importante saber cuáles son los días más favorables para cortarse el pelo, según las fases lunares y por qué cada fecha puede beneficiar diferentes objetivos capilares.

Calendario lunar en diciembre 2025

Observar la posición de la Luna puede ayudar a cuidar el cabello, mantenerlo brilloso y fortalecido. Para algunas personas se trata de mantener el largo, mientras otras buscan resultados más duraderos y hasta restauradores para la fibra capilar.

Calendario lunar de diciembre 2025: cuándo hay que cortarse el pelo

Para que el pelo crezca más rápido: Luna Creciente

Durante la fase de Luna Creciente, se considera que la energía favorece el crecimiento, la regeneración y el fortalecimiento. En diciembre 2025, los mejores días para estimular el crecimiento son:

Del 2 al 5 de diciembre (Luna en signos de fuego y aire)

Del 30 al 31 de diciembre (inicio de un nuevo ciclo creciente)

Estos días son ideales si querés que el cabello crezca rápido, si estás dejando atrás un corte corto o si buscás recuperar volumen.

Cada cuánto hay que cortarse el pelo según el calendario lunar

Para tener un pelo más fuerte y abundante: Luna Llena

La Luna Llena potencia todo lo relacionado con la vitalidad y la expansión. Cortarse el pelo en esta fase se asocia a cabellos más gruesos, densos y resistentes. En diciembre 2025, la Luna Llena será el 12 de diciembre. Este día es perfecto para quienes tienen el cabello fino, quebradizo o con poca fuerza.

Para controlar el volumen o mantener el corte por más tiempo: Luna Menguante

La Luna Menguante es ideal para quienes buscan que el cabello crezca más lento, mantener un look definido por más tiempo o reducir el frizz. En diciembre 2025, los días recomendados son:

Del 14 al 21 de diciembre.

Si querés que tu corte se mantenga prolijo durante las fiestas o preferís controlar el volumen, esta es la fase ideal.

Para sanear puntas y eliminar energía acumulada: Luna Nueva

La Luna Nueva se relaciona con cierres de ciclo, renovación y cambios. Es el momento perfecto para cortar puntas abiertas, sacar peso o dar inicio a un cambio profundo. En diciembre 2025, la Luna Nueva será el próximo 29 de diciembre. Ideal si querés recibir el 2026 con un look renovado o despedirte de un corte que ya no te identifica.

Cómo cuidar el pelo según el calendario lunar Foto: Freepik.

¿Por qué también importa el signo zodiacal por el que pasa la Luna?

Además de las fases, muchos calendarios lunares consideran el signo en el que está la Luna, ya que cada uno influye de manera distinta:

Luna en Leo o Virgo: excelente para cortes estéticos y revitalización.

Luna en Libra: favorece cortes armónicos y equilibrados.

Luna en Capricornio o Tauro: ideal para fortalecer el cabello.

Luna en Piscis: NO recomendable (puede dejar el cabello más frágil).

Diciembre 2025 presenta varios tránsitos favorables por signos de tierra y aire, ideales para tratamientos y cortes estéticos previos a las fiestas.