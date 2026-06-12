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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del viernes 12 de junio de los grupos B y D, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo continúa su curso este viernes con una nueva tanda de encuentros y el debut de los anfitriones Estados Unidos y Canadá. Qué partidos se juegan, a qué hora y cómo verlos en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se viene el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026.
Se viene el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Después del partido inaugural en México y el cierre de la primera fecha del Grupo A, el Mundial 2026 sigue su rumbo este viernes 12 de junio con los estrenos de Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D), los otros dos países sedes de esta Copa del Mundo.

En este contexto, la atención está puesta en los partidos que se juegan el viernes, con el detalle de los horarios, las selecciones que salen a la cancha y cómo seguir cada encuentro en vivo.

Mundial 2026: quién juega este viernes 12 de junio

Este viernes 12 de junio juegan Canadá vs Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs Paraguay.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina - 16:00hs - Toronto Stadium de Canadá
  • Estados Unidos vs Paraguay - 22:00hs - SoFi Stadium de Los Ángeles

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Canadá vs Bosnia y Herzegovina se podrá ver en plataformas como Prime Video.

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Quién será el árbitro argentino que dirigirá el partido inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

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Estados Unidos vs Paraguay se podrá ver por Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

La Selección de Canadá y su debut en el Mundial 2026. Foto: Instagram @alphonsodavies

Cómo está conformado el Grupo B del Mundial 2026

El Grupo B del Mundial 2026 está conformado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Cómo llegan Canadá y Bonsnia

Canadá disputó su último partido ante Irlanda en un amistoso disputado el viernes 5 de junio en el Estadio Saputo (Quebec, Canadá) y que terminó en empate 1-1. Por su parte, el último encuentro de Bosnia fue el 1-1 ante Panamá, en un amistoso que se jugó el sábado 6 de junio en el Energizer Park (Misuri, EEUU).

Próximos partidos del Grupo B en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo B del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 1

  • Qatar vs Suiza: sábado 13 de junio a las 16:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco

Fecha 2

  • Suiza vs Bosnia y Herzegovina: jueves 18 de junio a las 16:00hs en el Los Angeles Stadium de California
  • Canadá vs Qatar: jueves 18 de junio a las 19:00hs en el Estadio BC Place de Vancouver

Fecha 3

  • Bosnia y Herzegovina vs Qatar: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Lumen Field de Seattle
  • Suiza vs Canadá: miércoles 24 de junio a las 16:00hs en el Estadio BC Place de Vancouver

Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026

El Grupo B del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Cómo llegan Estados Unidos y Paraguay

Estados Unidos llega al debut mundialista tras haber perdido 1-2 ante Alemania, en un amistoso que se jugó el sábado 6 de junio en el Soldier Field (Chicago, EEUU). Por su parte, el último encuentro de Paraguay fue el viernes 5 de junio y terminó en goleada 4-0 contra Nicaragua, en el Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay).

Próximos partidos del Grupo D en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo D del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 1

  • Australia vs Turquía: domingo 14 de junio a las 01:00hs en el Estadio BC Place de Vancouver

Fecha 2

  • Estados Unidos vs Australia: viernes 19 de junio a las 16:00hs en el Lumen Field de Seattle
  • Turquía vs Paraguay: sábado 20 de junio a las 00:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco

Fecha 3

  • Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco
  • Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Los Angeles Stadium de California

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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