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Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Estados Unidos vs Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026.
Estados Unidos vs Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Estados Unidos y Paraguay por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 22:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Los Ángeles de Inglewood.

Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

37´ Saque de arco para Paraguay

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

37´ ¡Tiro desviado de Estados Unidos!

Disparo de Chris Richards y el remate se va afuera.

36´ Córner para Estados Unidos

Ejecuta el tiro de esquina Malik Tillman.

36´ ¡Estados Unidos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Malik Tillman fue bloqueado por Andrés Cubas.

30´ Gooool de Estados Unidos

Folarin Balogun marca para Estados Unidos con asistencia de Christian Pulisic.

27´ Fuera de juego en Estados Unidos

Posición adelantada de Christian Pulisic.

26´ Saque de arco para Paraguay

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

20´ Saque de arco para Paraguay

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

16´ ¡Tiro desviado de Estados Unidos!

Disparo de Chris Richards y el remate se va afuera.

16´ Córner para Estados Unidos

Ejecuta el tiro de esquina Antonee Robinson.

15´ ¡Estados Unidos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sergiño Dest fue bloqueado por Omar Alderete.

14´ Saque de arco para Estados Unidos

Desde el fondo la pone en juego Matthew Freese.

13´ ¡Tiro desviado de Paraguay!

Disparo de Julio Enciso y el remate se va afuera.

9´ Tarjeta amarilla para Paraguay

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan José Cáceres.

8´ Tarjeta amarilla para Paraguay

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gustavo Gómez.

6´ Autogol de Paraguay

¡Qué mala suerte! Gol en propio arco de Damián Bobadilla para Paraguay

4´ Saque de arco para Estados Unidos

Desde el fondo la pone en juego Tim Ream.

3´ Fuera de juego en Estados Unidos

Posición adelantada de Sergiño Dest.

2´ ¡Estados Unidos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Folarin Balogun fue bloqueado por Orlando Gill.

1´ ¡Paraguay se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Antonio Sanabria fue bloqueado por Matthew Freese.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Los Ángeles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estados Unidos y Paraguay por el Mundial 2026 será arbitrado por Danny Makkelie.

Formación confirmada de Estados Unidos

Titulares

  • (24) Matthew Freese
  • (2) Sergiño Dest
  • (16) Alexander Freeman
  • (13) Tim Ream
  • (3) Chris Richards
  • (5) Antonee Robinson
  • (4) Tyler Adams
  • (8) Weston McKennie
  • (17) Malik Tillman
  • (20) Folarin Balogun
  • (10) Christian Pulisic

Suplentes

  • (25) Christopher Brady
  • (1) Matt Turner
  • (18) Max Arfsten
  • (22) Mark Mckenzie
  • (12) Miles Robinson
  • (23) Joe Scally
  • (6) Auston Trusty
  • (14) Sebastian Berhalter
  • (7) Giovanni Reyna
  • (15) Cristian Roldan
  • (11) Brenden Aaronson
  • (9) Ricardo Pepi
  • (21) Timothy Weah
  • (19) Haji Wright
  • (26) Alejandro Zendejas

Entrenador: Mauricio Pochettino

Formación confirmada de Paraguay

Titulares

  • (12) Orlando Gill
  • (3) Omar Alderete
  • (6) Júnior Alonso
  • (4) Juan José Cáceres
  • (15) Gustavo Gómez
  • (10) Miguel Ángel Almirón
  • (16) Damián Bobadilla
  • (14) Andrés Cubas
  • (8) Diego Gómez
  • (19) Julio Enciso
  • (9) Antonio Sanabria

Suplentes

  • (1) Roberto Fernández
  • (22) Gastón Olveira
  • (5) Fabián Balbuena
  • (13) José Canale
  • (26) Alexandro Maidana
  • (2) Gustavo Velázquez
  • (24) Gustavo Caballero
  • (23) Matías Galarza Fonda
  • (11) Maurício Magalhães
  • (20) Braian Ojeda
  • (7) Ramón Sosa
  • (18) Alex Arce
  • (21) Gabriel Ávalos
  • (25) Isidro Pitta
  • (17) Alejandro Romero Gamarra

Entrenador: Gustavo Alfaro

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Estados Unidos y Paraguay?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estados Unidos recibe a Paraguay en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección Estados UnidosSelección ParaguayMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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