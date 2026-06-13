Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
37´ Saque de arco para Paraguay
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
37´ ¡Tiro desviado de Estados Unidos!
Disparo de Chris Richards y el remate se va afuera.
36´ Córner para Estados Unidos
Ejecuta el tiro de esquina Malik Tillman.
36´ ¡Estados Unidos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Malik Tillman fue bloqueado por Andrés Cubas.
30´ Gooool de Estados Unidos
Folarin Balogun marca para Estados Unidos con asistencia de Christian Pulisic.
27´ Fuera de juego en Estados Unidos
Posición adelantada de Christian Pulisic.
26´ Saque de arco para Paraguay
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
20´ Saque de arco para Paraguay
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
16´ ¡Tiro desviado de Estados Unidos!
Disparo de Chris Richards y el remate se va afuera.
16´ Córner para Estados Unidos
Ejecuta el tiro de esquina Antonee Robinson.
15´ ¡Estados Unidos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sergiño Dest fue bloqueado por Omar Alderete.
14´ Saque de arco para Estados Unidos
Desde el fondo la pone en juego Matthew Freese.
13´ ¡Tiro desviado de Paraguay!
Disparo de Julio Enciso y el remate se va afuera.
9´ Tarjeta amarilla para Paraguay
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan José Cáceres.
8´ Tarjeta amarilla para Paraguay
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gustavo Gómez.
6´ Autogol de Paraguay
¡Qué mala suerte! Gol en propio arco de Damián Bobadilla para Paraguay
4´ Saque de arco para Estados Unidos
Desde el fondo la pone en juego Tim Ream.
3´ Fuera de juego en Estados Unidos
Posición adelantada de Sergiño Dest.
2´ ¡Estados Unidos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Folarin Balogun fue bloqueado por Orlando Gill.
1´ ¡Paraguay se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Antonio Sanabria fue bloqueado por Matthew Freese.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Los Ángeles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Estados Unidos y Paraguay por el Mundial 2026 será arbitrado por Danny Makkelie.
Formación confirmada de Estados Unidos
Titulares
- (24) Matthew Freese
- (2) Sergiño Dest
- (16) Alexander Freeman
- (13) Tim Ream
- (3) Chris Richards
- (5) Antonee Robinson
- (4) Tyler Adams
- (8) Weston McKennie
- (17) Malik Tillman
- (20) Folarin Balogun
- (10) Christian Pulisic
Suplentes
- (25) Christopher Brady
- (1) Matt Turner
- (18) Max Arfsten
- (22) Mark Mckenzie
- (12) Miles Robinson
- (23) Joe Scally
- (6) Auston Trusty
- (14) Sebastian Berhalter
- (7) Giovanni Reyna
- (15) Cristian Roldan
- (11) Brenden Aaronson
- (9) Ricardo Pepi
- (21) Timothy Weah
- (19) Haji Wright
- (26) Alejandro Zendejas
Entrenador: Mauricio Pochettino
Formación confirmada de Paraguay
Titulares
- (12) Orlando Gill
- (3) Omar Alderete
- (6) Júnior Alonso
- (4) Juan José Cáceres
- (15) Gustavo Gómez
- (10) Miguel Ángel Almirón
- (16) Damián Bobadilla
- (14) Andrés Cubas
- (8) Diego Gómez
- (19) Julio Enciso
- (9) Antonio Sanabria
Suplentes
- (1) Roberto Fernández
- (22) Gastón Olveira
- (5) Fabián Balbuena
- (13) José Canale
- (26) Alexandro Maidana
- (2) Gustavo Velázquez
- (24) Gustavo Caballero
- (23) Matías Galarza Fonda
- (11) Maurício Magalhães
- (20) Braian Ojeda
- (7) Ramón Sosa
- (18) Alex Arce
- (21) Gabriel Ávalos
- (25) Isidro Pitta
- (17) Alejandro Romero Gamarra
Entrenador: Gustavo Alfaro
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Estados Unidos y Paraguay?
Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estados Unidos recibe a Paraguay en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Fotos y videos:así fue la tercera y última ceremonia de apertura del Mundial 2026
El espectáculo tuvo lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. De esta manera, quedan inauguradas todas las sedes en un hecho inédito, ya que es la primera vez que la Copa del Mundo tenga tres anfitriones.
Estados Unidos vs Paraguay en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.