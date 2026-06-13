Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cómo cuidar la piel madura en otoño: las claves para mantenerla hidratada y luminosa

Con la llegada de las bajas temperaturas y la poca exposición al sol, esta época se convierte en perfecta para renovar la piel y potenciar la belleza.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuidados faciales en otoño.
Cuidados faciales en otoño. Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Durante los meses de mucho frío, las condiciones climáticas con menor exposición solar son ideales para iniciar tratamientos faciales más profundos, sobre todo en pieles maduras.

En las pieles de personas mayores de 40 años, este período resulta especialmente favorable. La reducción de la radiación UV permite realizar procedimientos que durante el verano pueden resultar agresivos o poco recomendables.

Desde tratamientos dermatológicos hasta rutinas de cuidado en casa, existen diversas opciones que ayudan a mejorar la calidad de la piel, estimular la regeneración y preparar el rostro para los meses más fríos.

Las condiciones climáticas con menor exposición solar son ideales para iniciar tratamientos faciales. Foto: Freepik

Skin care durante el otoño: cuáles son los tratamientos ideales para las pieles maduras

Peelings químicos: renovación profunda de la piel

Los peelings químicos son uno de los tratamientos más recomendados en otoño. Consisten en la aplicación de sustancias que exfolian las capas superficiales de la piel, promoviendo la renovación celular.

Contenido Recomendado

Skin tint:el secreto de belleza mejor guardado para lograr una piel natural y tersa después de los 40

Skin tint: el secreto de belleza mejor guardado para lograr una piel natural y tersa después de los 40

Qué es el skin flooding, la técnica de hidratación que ayuda a lograr una piel más luminosa

Qué es el skin flooding, la técnica de hidratación que ayuda a lograr una piel más luminosa

En pieles maduras, ayudan a mejorar la textura, atenuar manchas, reducir líneas finas y aportar luminosidad. Al haber menos exposición solar, disminuye el riesgo de hiperpigmentación posterior al tratamiento.

Tratamientos con ácido hialurónico: hidratación y volumen

El uso de ácido hialurónico es clave en pieles maduras. Ya sea en forma de cremas, sérums o tratamientos inyectables, este componente ayuda a retener la humedad y mejorar la elasticidad.

Durante el otoño, la piel tiende a resecarse más, por lo que reforzar la hidratación es fundamental para mantener un aspecto saludable y prevenir la formación de arrugas más marcadas.

Existen diversas opciones que ayudan a mejorar la calidad de la piel. Foto: Freepik.

Láser y luz pulsada: mejorar manchas y textura

Los tratamientos con tecnología láser o luz pulsada intensa (IPL) son ideales en esta época del año. Permiten tratar manchas, rojeces y mejorar la calidad general de la piel.

Estos procedimientos requieren evitar la exposición solar directa, por lo que el otoño es el momento indicado para realizarlos de forma segura y efectiva.

Rutinas con retinol: regeneración celular

El retinol es un activo ampliamente recomendado para pieles maduras por su capacidad de estimular la producción de colágeno y acelerar la renovación celular.

Incorporarlo en la rutina nocturna durante el otoño permite mejorar la textura de la piel, reducir arrugas y unificar el tono, siempre bajo supervisión dermatológica para evitar irritaciones.

PielesOtoñoSalud
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner:“Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”

Máximo Kirchner: “Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”

Semanas importantes para el Gobierno:cuándo es la fecha que quiere sesionar en el Congreso para tratar dos proyectos clave

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Reforma laboral 2026:el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno

Economía

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias:¿cuándo cobran los empleados públicos?

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias: ¿cuándo cobran los empleados públicos?

Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo:tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

Escapadas de fin de semana largo:descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

Internacionales

Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

Quién era “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

Trump anunció la muerte de “Niño Guerrero”, el líder de la banda criminal Tren de Aragua en Venezuela

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos:qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Cristina ataca Centroamérica:inundaciones, evacuados y cinco desaparecidos por esta brutal tormenta