Szymon Marciniak, el árbitro del debut de Argentina en el Mundial: los antecedentes que ilusionan

Szymon Marciniak en la final de Argentina-Francia. Foto: Reuters.

La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak será el árbitro para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, que será ante Argelia este martes 16 de junio desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Se trata del mismo colegiado que arbitró la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022 entre la “Albiceleste” y Francia.

Los asistentes será los también polacos Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, mientras que el cuarto árbitro será el australiano Campbell-Kirk Kawana Waugh.

Szymon Marciniak, árbitro de Argentina - Argelia. Foto: FIFA

Además, el australiano Isaac Trevis estará como árbitro asistente de reserva.

Los antecedentes de Marciniak con Argentina

Al árbitro polaco le tocó impartir Justicia en la infartante final entre la Selección argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022, la cual terminó igualada 3-3 y se inclinó a favor de la Albiceleste gracias a la actuación estelar en los penales del “Dibu” Martínez.

Durante dicho encuentro, Marciniak sancionó un penal a favor de la Argentina en el primer tiempo y dos para Francia, uno en la segunda mitad y otro en el tiempo extra.

Lionel Messi - Szymon Marciniak - Mundial Rusia 2018

Este no es el único antecedente de Marciniak arbitrando a la Selección argentina. El polaco también estuvo en otras dos presentaciones mundialistas.

El primero de estos antecedentes se remonta al debut de la Argentina en el Mundial de Rusia 2018, que terminó en un decepcionante empate 1 a 1 ante Islandia. En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Jorge Sampaoli tuvieron un penal en la segunda mitad, pero Lionel Messi abrió su pie zurdo y el arquero rival desvió el remate.

Marciniak también dijo presente en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, en el partido donde la Argentina se impuso 2-1 frente a Australia.

Szymon Marciniak en el partido ante Argentina y Australia. Foto: REUTERS.

Dicho encuentro comenzó con una ventaja de 2 a 0 para los dirigidos por Lionel Scaloni, aunque Australia descontó por un gol en contra de Enzo Fernández y los últimos minutos fueron un verdadero sufrimiento para la selección que finalmente se terminaría consagrando campeona del mundo en dicha edición.