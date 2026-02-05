Cuál es tu número de la suerte según tu signo. Foto Freepik

Este jueves 5 de febrero, cada signo del zodíaco tiene una serie de números de la suerte que le conviene tener a mano para aplicarlos en toda situación: juegos de azar, cantidades estratégicas, pequeñas decisiones, y más.

Por ejemplo, si querés armar un lindo ramo para tu hogar, saber tu número de la suerte puede ser útil para definir cuántas flores agregar. Lo mismo con velas, por ejemplo: para saber si encender una, dos o tres velas para un ritual de relajación.

Conocé los números de tu signo y tenelos en mente para llenarte de buena energía.

Los números de la suerte de cada signo para el viernes 5 de febrero de 2026

Aries: 5, 17, 29, 42

Tauro: 8, 14, 26, 37

Géminis: 3, 21, 34, 45

Cáncer: 6, 18, 27, 40

Leo: 1, 12, 31, 44

Virgo: 9, 20, 28, 39

Libra: 7, 16, 33, 41

Escorpio: 4, 19, 25, 38

Sagitario: 10, 23, 36, 47

Capricornio: 11, 22, 30, 46

Acuario: 2, 15, 35, 48

Piscis: 13, 24, 32, 43

Numerología: lo que hay que saber

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Buena suerte. Foto: Pexels

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números según la numerología

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.