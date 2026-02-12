Canal 26
Por Canal 26
jueves, 12 de febrero de 2026, 03:15
Chanchito de la buena suerte, para atraer la buena fortuna.
Chanchito de la buena suerte, para atraer la buena fortuna. Foto: Creada con IA por Canal 26

Comenzá este jueves sabiendo cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco, ubicá los tuyos y tenelos a mano para aplicarlos en lo que necesites: juegos de azar, rituales, decisiones cotidianas, y cualquier situación que se te presente este jueves 12 de febrero de 2026.

Además, conocé los números de tu amor, familia y amigos y sorprendelos con data exclusiva para ellos.

Los números de la suerte de cada signo para el jueves 12 de febrero de 2026

  1. Aries: 7, 14, 22, 35, 48
  2. Tauro: 3, 11, 26, 40, 52
  3. Géminis: 9, 18, 27, 33, 45
  4. Cáncer: 5, 16, 24, 31, 49
  5. Leo: 1, 12, 28, 36, 50
  6. Virgo: 8, 19, 23, 41, 54
  7. Libra: 6, 15, 29, 38, 47
  8. Escorpio: 10, 21, 30, 42, 53
  9. Sagitario: 4, 17, 25, 39, 46
  10. Capricornio: 2, 13, 32, 44, 51
  11. Acuario: 20, 34, 37, 43, 55
  12. Piscis: 7, 18, 26, 40, 59

Para qué sirven los números de la suerte

Los números de la suerte se usan, sobre todo, como un recurso simbólico que acompaña decisiones, momentos y expectativas. No prometen resultados ni funcionan como una fórmula mágica, pero muchas personas los incorporan porque aportan una sensación de guía, de elección consciente o simplemente de juego. Elegir un número “propio” puede volver más significativo algo tan simple como una fecha, una apuesta o una decisión cotidiana.

En el plano de la numerología, los números se interpretan como expresiones de ciclos y energías. Desde esta mirada, cada cifra tiene un valor simbólico que se vincula con rasgos personales, etapas de la vida o estados emocionales. Por eso, los números de la suerte suelen asociarse al signo zodiacal, al día o a datos personales como el nombre o la fecha de nacimiento.

También podría interesarte
Números de la suerte de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Números de la suerte de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Números de la suerte de hoy, martes 10 de febrero de 2026

Números de la suerte de hoy, martes 10 de febrero de 2026

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Buena suerte. Foto: Pexels

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal