Comenzá este jueves sabiendo cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco, ubicá los tuyos y tenelos a mano para aplicarlos en lo que necesites: juegos de azar, rituales, decisiones cotidianas, y cualquier situación que se te presente este jueves 12 de febrero de 2026.

Además, conocé los números de tu amor, familia y amigos y sorprendelos con data exclusiva para ellos.

Los números de la suerte de cada signo para el jueves 12 de febrero de 2026

Aries: 7, 14, 22, 35, 48 Tauro: 3, 11, 26, 40, 52 Géminis: 9, 18, 27, 33, 45 Cáncer: 5, 16, 24, 31, 49 Leo: 1, 12, 28, 36, 50 Virgo: 8, 19, 23, 41, 54 Libra: 6, 15, 29, 38, 47 Escorpio: 10, 21, 30, 42, 53 Sagitario: 4, 17, 25, 39, 46 Capricornio: 2, 13, 32, 44, 51 Acuario: 20, 34, 37, 43, 55 Piscis: 7, 18, 26, 40, 59

Para qué sirven los números de la suerte

Los números de la suerte se usan, sobre todo, como un recurso simbólico que acompaña decisiones, momentos y expectativas. No prometen resultados ni funcionan como una fórmula mágica, pero muchas personas los incorporan porque aportan una sensación de guía, de elección consciente o simplemente de juego. Elegir un número “propio” puede volver más significativo algo tan simple como una fecha, una apuesta o una decisión cotidiana.

En el plano de la numerología, los números se interpretan como expresiones de ciclos y energías. Desde esta mirada, cada cifra tiene un valor simbólico que se vincula con rasgos personales, etapas de la vida o estados emocionales. Por eso, los números de la suerte suelen asociarse al signo zodiacal, al día o a datos personales como el nombre o la fecha de nacimiento.

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros