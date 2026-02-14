Está en todas las cocinas y ayuda a blanquear la tela:

Como cuidar las cortinas

Las cortinas son mucho más que un adorno que embellece el hogar, ya que además de decorar, filtran la luz y protegen los ambientes del polvo y la suciedad de la calle. Por eso, suelen acumular grasa, o tornarse grises con el tiempo, dejando la tela opaca y sin brillo.

Aunque los expertos de la limpieza recomiendan lavar todos los meses la cortina, pocos comentan que hay un ingrediente que hace la diferencia: agregar una cucharada de azúcar al agua del lavado.

Cómo lavar la cortina

Este pequeño gesto ayuda a que las fibras se tensen y que las cortinas salgan con menos arrugas, mejor caída y sin necesidad de plancha. Además, contribuye a mantener el color, reduce la fricción entre las fibras y neutraliza olores sin recurrir a perfumes artificiales.

Para aplicar el truco correctamente, primero revisá la etiqueta de la tela. Lo ideal es usarlo en cortinas 100% poliéster o mezclas con hasta 30% de algodón. Si la tela es delicada, conviene lavarla a mano o en ciclo suave con agua fría y detergente delicado.

En lugar de agregar suavizante, muchos expertos en limpieza recomiendan disolver una cucharada de azúcar en el agua del lavado. No daña el electrodoméstico ni deja residuos si se usa en poca cantidad, pero sí mejora el aspecto final de la tela.

Usar una cucharada de azúcar en el lavado de las cortinas

Otros beneficios del azúcar en la lavandería

Además de reducir arrugas, el azúcar puede ayudar a:

Disminuir la pérdida de color.

Mantener un tono más parejo en telas de algodón o mezclas sintéticas.

Evitar que los tejidos se vean opacos tras lavados frecuentes.

Este consejo es especialmente útil en cortinas claras, que suelen evidenciar más fácilmente el desgaste y las arrugas.

Cortinas, decoración. Foto: Unsplash

El azúcar: un aliado versátil en el hogar

El uso del azúcar no se limita al lavado de cortinas. También tiene aplicaciones prácticas en distintas tareas domésticas:

Arreglos florales: disuelto en el agua, ayuda a prolongar la frescura de las flores cortadas. Neutralización de olores: absorbe humedad en frascos y recipientes. Limpieza suave: mezclado con agua o detergente actúa como abrasivo delicado. Manchas de grasa: puede absorber el excedente antes de la limpieza definitiva. Trampas caseras para insectos: funciona como base atrayente en mezclas específicas.

Mantener las cortinas limpias no sólo mejora la estética del hogar, sino que también optimiza la entrada de luz natural. Cuando están en buen estado, filtran mejor la iluminación y contribuyen a un ambiente más agradable y luminoso.