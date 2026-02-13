Cortinas, decoración. Foto: Unsplash

Si hay algo que durante muchos años estuvo muy de moda fueron las cortinas blackout y roller, pero hoy en día existe una forma de reemplazarlas que decora al mismo tiempo y ya es tendencia este 2026.

Esta “solución” moderna permite dejar pasar un poco de luz, pero al mismo tiempo protege la intimidad y le da un estilo distintivo a los ambientes.

Vestir las ventanas de una manera diferente

Si bien tanto las blackout y las roller fueron las que se llevaron todas las miradas en los últimos años, una nueva tendencia promete destronarlas por la “personalidad” que ofrecen.

Las cortinas dan paso a una nueva formad e proteger las ventanas. Foto: Unsplash.

Es que la nueva opción combina lo mejor de los dos mundos: permite ingresar una luz tenue y da intimidad al interior de la casa. Por tanto, los ambientes quedan llenos de claridad, pero sin resignar la privacidad del espacio interior.

Se trata de los paneles y tejidos técnicos de última generación, diseñados especialmente para dejar pasar la luz según la necesidad de cada espacio.

Estos paneles ofrecen, a su vez, una textura moderna, con amplia variedad de colores y estampados, volviéndose así en un elemento decorativo muy importante de la casa.

Tienen un sistema de instalación muy práctico y sencillo. También, por su aspecto minimalista, son ideales para quienes pretenden un look contemporáneo y al mismo tiempo funcional. En ese sentido, el diseño no pasa a segundo plano.

La gran ventaja es que permiten filtrar la luz y distribuir la luminosidad del ambiente, sin reflejos excesivos ni un calor agobiante.

La nueva manera de reemplzar a las cortinas. Foto: Freepik.

La privacidad queda asegurada con estos paneles, dado que desde afuera no se puede ver el interior de la casa. Desde dentro sí se puede disfrutar de la vista.

También son fáciles de limpiar dado que los materiales técnicos repelen el polvo y no es necesario de cuidados especiales con ellos.

Gracias a estos paneles se puede renovar la estética general de una habitación o living y la posibilidad de personalizar el diseño de un cuarto específico, además de brindar practicidad en el uso diario con un estilo moderno y funcional.