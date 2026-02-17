Propiedades desconocidas de la cebolla Foto: Freepik

Cortar cebolla es una tarea incómoda, ya que en pocos segundos los ojos empiezan a picar y arder, generando lágrimas que se vuelven inevitables y pueden dificultar la visión de aquello que estamos haciendo. Sin embargo, existe un truco fácil que alivia esta dificultad para siempre: colocar una cuchara de madera sobre la tabla mientras se corta.

Aunque parezca un gesto sin sentido, este recurso tiene una explicación relacionada con los gases que libera la cebolla al ser cortada. Lo que sucede cuando cortamos una cebolla, es que sus células se rompen y se desencadena una reacción química que genera un gas irritante para los ojos.

Poner una cuchara de madera sobre la tabla al cortar cebolla Foto: Grok

Los beneficios de poner una cuchara de madera sobre la tabla mientras cortamos cebolla

La teoría detrás del truco indica que la cuchara de madera actúa como una especie de “barrera” o superficie de absorción. La madera, al ser un material poroso, podría captar parte de esos vapores y desviar mínimamente el flujo de aire. Esto reducirá la cantidad de gas que llega a los ojos. Además, tiene otros beneficios:

No altera el sabor : a diferencia de otros métodos (como mojar la cebolla o usar vinagre), no modifica el gusto del alimento.

Es económico : solo se necesita una cuchara de madera común.

Es práctico : no requiere preparación previa ni elementos especiales.

Se puede aplicar siempre: funciona con cualquier tipo de cebolla y en cualquier receta.

Llorar al cortar cebolla es casi un clásico de la cocina, pero no tiene por qué ser una molestia inevitable. El simple gesto de colocar una cuchara de madera sobre la tabla mientras se corta aparece como un truco casero, accesible y fácil de aplicar, que podría ayudar a disminuir la irritación sin alterar el sabor ni la preparación de los alimentos.

Más allá de que su eficacia pueda variar según el ambiente y la cantidad de cebolla que se utilice, lo cierto es que se trata de una solución económica y práctica que vale la pena probar.