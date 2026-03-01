Números de la suerte de hoy, domingo 1 de marzo de 2026
La numerología anticipa cuáles son los números de la suerte para el primer día del mes y cómo impactan en cada uno de los signos del zodíaco. Conocé el significado de la energía del día y qué cifra puede acompañarte este 1 de marzo de 2026.
Los números de la suerte para hoy, 1 de marzo de 2026, despiertan el interés de quienes siguen la numerología y buscan una guía diaria basada en la energía del día.
Cada fecha tiene una vibración particular que influye simbólicamente en los signos del zodíaco, marcando tendencias en decisiones, vínculos y oportunidades. En esta jornada, la combinación numérica propone equilibrio entre sensibilidad y determinación.
Buscá el número de tu signo y tenelo en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.
Los números de la suerte de cada signo para el domingo 1 de marzo de 2026
- Aries: 7, 14, 26, 35
- Tauro: 3, 18, 24, 40
- Géminis: 5, 12, 29, 33
- Cáncer: 2, 16, 27, 38
- Leo: 1, 11, 23, 34
- Virgo: 8, 15, 30, 42
- Libra: 6, 17, 25, 39
- Escorpio: 9, 13, 22, 41
- Sagitario: 4, 19, 28, 36
- Capricornio: 10, 20, 31, 44
- Acuario: 14, 21, 32, 43
- Piscis: 5, 18, 27, 37
Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología
La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.
Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.
IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.
Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología
1 = A J S
2 = B K T
3 = C L U
4 = D M V
5 = E N W
6 = F O X
7 = G P Y
8 = H Q Z
9 = I R
Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.
MARÍA
M = 4
A = 1
R = 9
I = 9
A = 1
Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24
LÓPEZ
L = 3
O = 6
P = 7
E = 5
Z = 8
Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29
Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.
Significado de los números simples y maestros
Significado básico de los números
- 1: liderazgo, inicio
- 2: cooperación, sensibilidad
- 3: creatividad, expresión
- 4: orden, estabilidad
- 5: cambio, libertad
- 6: amor, responsabilidad
- 7: espiritualidad, análisis
- 8: poder, éxito material
- 9: cierre de ciclos, sabiduría
Números maestros
- 11: intuición elevada
- 22: gran constructor
- 33: amor universal
Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:
Número de expresión: todas las letras del nombre completo.
Número del alma: solo vocales.
Número de personalidad: solo consonantes.