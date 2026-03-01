Canal 26
Por Canal 26
domingo, 1 de marzo de 2026, 03:14
Chanchito de la buena suerte, para atraer la buena fortuna.
Chanchito de la buena suerte, para atraer la buena fortuna.

Los números de la suerte para hoy, 1 de marzo de 2026, despiertan el interés de quienes siguen la numerología y buscan una guía diaria basada en la energía del día.

Cada fecha tiene una vibración particular que influye simbólicamente en los signos del zodíaco, marcando tendencias en decisiones, vínculos y oportunidades. En esta jornada, la combinación numérica propone equilibrio entre sensibilidad y determinación.

Buscá el número de tu signo y tenelo en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.

Gatos; felinos; mascotas. Foto: Unsplash.
Las señales más claras de incomodidad en gatos, según los expertos.

Los números de la suerte de cada signo para el domingo 1 de marzo de 2026

  • Aries: 7, 14, 26, 35
  • Tauro: 3, 18, 24, 40
  • Géminis: 5, 12, 29, 33
  • Cáncer: 2, 16, 27, 38
  • Leo: 1, 11, 23, 34
  • Virgo: 8, 15, 30, 42
  • Libra: 6, 17, 25, 39
  • Escorpio: 9, 13, 22, 41
  • Sagitario: 4, 19, 28, 36
  • Capricornio: 10, 20, 31, 44
  • Acuario: 14, 21, 32, 43
  • Piscis: 5, 18, 27, 37

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Buena suerte. Foto: Pexels

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.