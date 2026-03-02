Canal 26
lunes, 2 de marzo de 2026, 03:14
Buena suerte.
Buena suerte. Foto: Pexels

Consultar los números de la suerte se volvió un hábito cotidiano para muchas personas que miran la numerología como una herramienta de orientación. Hoy, 2 de marzo de 2026, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco. Entender su significado puede ayudar a encarar la jornada con mayor claridad y foco.

Los números de nuestro signo pueden servirnos ocmo señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas, y cantidades. Tené en mente los tuyos y aplicalos en el día a día como quieras para tener buena energía.

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, signo por signo

  • Aries: 8, 15, 27, 36
  • Tauro: 4, 12, 23, 41
  • Géminis: 6, 18, 29, 34
  • Cáncer: 2, 11, 24, 39
  • Leo: 1, 17, 28, 35
  • Virgo: 9, 16, 30, 42
  • Libra: 5, 14, 26, 38
  • Escorpio: 7, 13, 22, 40
  • Sagitario: 3, 19, 31, 37
  • Capricornio: 10, 20, 32, 44
  • Acuario: 18, 25, 33, 43
  • Piscis: 6, 21, 27, 45

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal