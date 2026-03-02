Buena suerte. Foto: Pexels

Consultar los números de la suerte se volvió un hábito cotidiano para muchas personas que miran la numerología como una herramienta de orientación. Hoy, 2 de marzo de 2026, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco. Entender su significado puede ayudar a encarar la jornada con mayor claridad y foco.

Los números de nuestro signo pueden servirnos ocmo señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas, y cantidades. Tené en mente los tuyos y aplicalos en el día a día como quieras para tener buena energía.

Buena suerte. Foto: Pexels

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, signo por signo

Aries: 8, 15, 27, 36

Tauro: 4, 12, 23, 41

Géminis: 6, 18, 29, 34

Cáncer: 2, 11, 24, 39

Leo: 1, 17, 28, 35

Virgo: 9, 16, 30, 42

Libra: 5, 14, 26, 38

Escorpio: 7, 13, 22, 40

Sagitario: 3, 19, 31, 37

Capricornio: 10, 20, 32, 44

Acuario: 18, 25, 33, 43

Piscis: 6, 21, 27, 45

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros