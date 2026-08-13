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José Pizarro, experto en decoración: “Que las cortinas no tengan el largo adecuado hace que tu casa se vea barata”

El especialista reveló el tamaño ideal para que los espacios se vean bien.

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José Pizarro, experto en decoración: "Que las cortinas no tengan el largo adecuado hace que tu casa se vea barata".
José Pizarro, experto en decoración: "Que las cortinas no tengan el largo adecuado hace que tu casa se vea barata". Foto: Foto: Freepik y @josetepizarro.
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A la hora de decorar una casa, no siempre son los muebles más caros ni las grandes reformas los que consiguen un resultado sofisticado. Muchas veces, pequeños detalles relacionados con las proporciones, los textiles y la iluminación pueden cambiar por completo la apariencia de un ambiente.

Uno de esos aspectos está en las cortinas. Según explica el especialista en decoración José Pizarro, elegirlas con un largo incorrecto puede hacer que una habitación pierda elegancia y se vea menos cuidada. “Que las cortinas no tengan el largo adecuado hace que tu casa se vea barata”, aseguró.

El largo ideal para las cortinas

Para conseguir una terminación prolija, una de las recomendaciones es que la tela quede muy cerca del suelo, aproximadamente uno o dos centímetros por encima. De esta manera, la cortina cae de forma natural, evita arrastrarse y también ayuda a generar una sensación visual de mayor altura.

El experto reveló el tamaño correcto de las cortinas. (Foto Gemini) Foto: Gemini

Una cortina demasiado corta puede dar la impresión de que fue mal calculada o de que no se tuvo en cuenta la proporción de la habitación. Por otro lado, cuando sobra demasiada tela y queda amontonada sobre el piso, el resultado puede parecer descuidado.

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Las alfombras también deben respetar las proporciones

El mismo principio puede aplicarse a otros elementos de la decoración, como las alfombras. Una pieza demasiado pequeña para el tamaño del ambiente o de los muebles puede romper el equilibrio visual y hacer que el espacio parezca menos armonioso.

Por eso, antes de elegir una alfombra conviene tener en cuenta las dimensiones del living o dormitorio y la distribución del mobiliario. En algunos casos, es preferible no usarlas antes que colocar una que resulte pequeña para el espacio.

Mezclar materiales puede mejorar la decoración

Otro recurso para conseguir una casa con una apariencia más cálida consiste en combinar diferentes materiales. Una habitación en la que predominan exclusivamente los muebles blancos puede resultar demasiado uniforme.

Incorporar madera y otros acabados naturales permite generar contraste y aportar mayor calidez. No hace falta cambiar todos los muebles: sumar algunas piezas de diferentes texturas y materiales puede ser suficiente para modificar el aspecto general de la habitación.

Menos objetos y una luz más cálida

La cantidad de elementos decorativos también influye. Llenar cada superficie con objetos puede generar demasiado ruido visual y hacer que las piezas importantes pierdan protagonismo.

La iluminación cumple una función similar. El especialista recomienda no abusar de las tiras LED y prestar especial atención a las luces frías en los espacios destinados al descanso y la convivencia. Una iluminación cálida puede generar una atmósfera más acogedora y agradable.

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