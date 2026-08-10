Números de la suerte de hoy, lunes 10 de agosto de 2026

Números de la suerte. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Para quienes siguen la astrología, los números de la suerte son una forma de atraer buenas energías y encarar el día con optimismo. Muchas personas los utilizan como una guía para tomar pequeñas decisiones cotidianas o incluso para elegir combinaciones en juegos de azar.

Si bien no existe evidencia científica que respalde su efectividad, estas cifras forman parte de las creencias populares y del universo astrológico. A continuación, conocé cuáles son los números que corresponden a cada signo del zodiaco para este lunes 10 de agosto de 2026.

Los números de la suerte de cada signo del zodiaco del lunes 10 de agosto de 2026

Fuego

Aries: 07 - 14 - 28

Leo: 05 - 19 - 35

Sagitario: 09 - 21 - 36

Tierra

Tauro: 04 - 16 - 22

Virgo: 06 - 13 - 30

Capricornio: 08 - 17 - 41

Aire

Géminis: 03 - 12 - 27

Libra: 02 - 18 - 33

Acuario: 11 - 25 - 38

Agua

Cáncer: 01 - 15 - 24

Escorpio: 10 - 23 - 39

Piscis: 20 - 29 - 42

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Qué representan los números de la suerte en la astrología

Dentro de la astrología, los números de la suerte están asociados a las características y energías de cada signo del zodiaco. Se considera que pueden potenciar determinadas cualidades personales o favorecer momentos de cambio, aunque su interpretación depende de distintas corrientes astrológicas.

Muchas personas los consultan como un ritual cotidiano o una manera de sumar una cuota de motivación en el día a día.