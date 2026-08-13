Por qué no debés cerrar la puerta de la lavadora después de usarla: el error que te puede arruinar la ropa

Lavarropas. Foto: Unsplash

Dejar la puerta del lavarropas cerrada suele ser una costumbre muy común después de cada lavado, pero sin embargo, puede ser perjudicial para la ropa, ya que favorece la acumulación de humedad, malos olores y la aparición de moho. De hecho la humedad que queda en el interior del electrodoméstico necesita tiempo para evaporarse. Por eso, dejar la puerta entreabierta después de usarlo es una de las recomendaciones más sencillas para evitar arruinar la ropa con mal olor o la aparición de manchas indeseables.

¿Por qué no dejar la puerta del lavarropas abierto?

¿Por qué no hay que cerrar la puerta de la lavadora después de usarla?

Según los expertos en limpieza, cuando termina un ciclo de lavado, el interior del lavarropas, el tambor, la goma de la puerta y otros componentes todavía pueden conservar humedad. Si la puerta queda cerrada, ese ambiente húmedo permanece atrapado durante horas.

Al dejarla entreabierta, en cambio, facilita mucho más la circulación del aire y el secado del interior del tambor. Esto ayuda a reducir las condiciones que favorecen la aparición de moho y las bacterias responsables del mal olor en la ropa.

Además, cerrar inmediatamente la puerta no permite que el agua residual que queda después del ciclo se evapore correctamente.

¿Cuánto tiempo hay que dejar abierta la puerta?

No existe una cantidad exacta de horas que sea necesaria en todos los casos. Lo importante es dejar la puerta entreabierta el tiempo suficiente para que el interior se seque.

Una vez que el tambor y la goma ya no presentan humedad visible, se puede cerrar la puerta si se desea. En la práctica, dejarla entreabierta durante varias horas después del lavado suele ser una medida sencilla para favorecer la ventilación.

¿Por qué no es conveniente dejar la puerta del lavarropas cerrada?

¿Qué otras partes del lavarropas conviene dejar abiertas?

La puerta no es el único lugar donde puede quedar humedad. También es recomendable dejar ligeramente abierto el cajón del detergente después de utilizar la máquina.

Allí pueden quedar restos de jabón y agua que, si permanecen encerrados y húmedos, pueden favorecer la aparición de moho y malos olores. Por eso, después de cada lavado conviene retirar la ropa, dejar circular el aire y permitir que tanto el tambor como el compartimento del detergente se sequen.

Lavarropas. Foto: Freepik

Otro truco casero para evitar el mal olor en el lavarropas

En tiempos donde las abundantes lluvias generan mal olor en la ropa que no ha podido secarse por días, hay un tip que se hizo viral en las redes sociales. Este promete erradicar para siempre los malos olores y garantiza no solo un perfume natural, sino que además no daña las prendas con los lavados.

Se trata de las hojas de laurel. Basta con colocar una hoja dentro del lavarropas para combatir los olores persistentes como el de sudor, humedad e incluso algunas comidas difíciles. Y aunque es conocido por su uso en la cocina, también posee propiedades antibacterianas y desodorizantes, dos cualidades esenciales para sumar al lavado de la ropa.

Quienes ya probaron este tip, aseguraron que los resultados son sorprendentes: la sensación de frescura iguala incluso a los suavizantes naturales. Además, se volvió una tendencia gracias a su bajo costo y su practicidad.