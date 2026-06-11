La planta trepadora con las hojas más hermosas: cómo cuidar la Monstera deliciosa para que crezca fuerte y saludable

Plantas de interior Foto: Pinterest

A la hora de elegir plantas de interiores para el hogar, no solamente hay que fijarse en su belleza, sino que también es muy importante que se adapte a los distintos ambientes del hogar sin exigir demasiada atención. Por eso muchos optan por una planta trepadora que, en condiciones favorables, puede alcanzar un crecimiento sorprendente.

Estamos hablando de la Monstera deliciosa o popularmente llamada “Costilla de Adán”, una planta que crece en México y Centroamérica, y una de las favoritas en patios, galerías y terrazas durante las décadas pasadas, y su popularidad volvió a crecer gracias a su gran valor ornamental.

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Guía esencial de cuidados para que la Monstera deliciosa crezca fuerte y saludable

La Monstera deliciosa combina belleza, resistencia y bajo mantenimiento. Pero sin embargo, para que se luzca en todo su esplendor es necesario tener algunos cuidados para cuidar sus hojas verdes y un crecimiento vigoroso. Algunos aspectos claves como la luz, el riego, el sustrato y la humedad ambiental, son esenciales para que sea una planta feliz en nuestro hogar

Luz y ubicación ideales: dónde colocar esta planta trepadora en el hogar

La iluminación es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la Monstera deliciosa. En su hábitat natural crece bajo la sombra de árboles más grandes, por lo que está acostumbrada a recibir luz indirecta y filtrada.

Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, pero evitando que los rayos solares impacten directamente sobre sus hojas. La exposición prolongada al sol puede provocar manchas y quemaduras. Aunque tolera espacios con menor luminosidad, su crecimiento será más lento y las hojas podrían desarrollarse con menor tamaño.

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Cómo regar la Costilla de Adán correctamente para evitar que se dañen sus hojas

El exceso de agua es uno de los principales enemigos de esta planta tropical. La Costilla de Adán necesita un riego moderado y controlado para evitar problemas en las raíces y el deterioro de sus hojas.

Durante los meses más cálidos suele requerir uno o dos riegos por semana, mientras que en invierno la frecuencia puede reducirse a una vez cada 10 o 15 días. La mejor referencia siempre será el sustrato: antes de volver a regar, debe encontrarse seco en la capa superficial.

El secreto del sustrato para lograr un crecimiento fuerte y saludable

Para que la Monstera crezca con fuerza, es fundamental utilizar un sustrato rico en nutrientes y con excelente capacidad de drenaje. Las mezclas para plantas verdes suelen ofrecer buenos resultados porque favorecen el desarrollo de las raíces y mantienen el follaje saludable.

Además, se recomienda incorporar perlita u otros materiales que ayuden a evitar la acumulación de agua. Un drenaje eficiente reduce el riesgo de pudrición radicular y mejora notablemente el crecimiento de la planta.

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Temperatura y humedad: el ambiente perfecto para la planta con las hojas más hermosas

A pesar de su origen tropical, la Monstera deliciosa demuestra una notable capacidad de adaptación. Se desarrolla sin inconvenientes en los ambientes habituales de una vivienda y tolera temperaturas moderadamente bajas de manera ocasional.

La humedad ambiental también juega un papel importante. Aunque no es indispensable, mantener un ambiente húmedo ayuda a conservar el brillo y la firmeza de las hojas. En épocas de calor intenso, se pueden pulverizar ligeramente o limpiar con un paño húmedo para eliminar el polvo y favorecer su respiración.

Cómo ayudar a su desarrollo como planta trepadora en interiores o exteriores

Una de las características más llamativas de la Monstera deliciosa es su naturaleza trepadora. A medida que crece, desarrolla raíces aéreas que utiliza para sujetarse a distintas superficies.

Para estimular el crecimiento vertical y ordenado, se recomienda instalar tutores, estacas de musgo o espalderas, ya que estos soportes permiten que las plantas se sostengan correctamente y, al mismo tiempo, favorecer la aparición de hojas cada vez más grandes y vistosas. Además, cada dos años conviene realizar un trasplante a una maceta de mayor tamaño para ofrecer espacio suficiente al sistema radicular y acompañar su desarrollo.

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Problemas comunes: qué hacer si las hojas pierden su fuerza o salud

Cuando las hojas de la Monstera comienzan a amarillear, perder firmeza o mostrar manchas, generalmente existe un problema relacionado con el riego, la iluminación o la humedad.

El exceso de agua suele provocar hojas amarillas y raíces dañadas, mientras que la falta de luz puede ralentizar el crecimiento y afectar su aspecto general. También es importante mantener las hojas limpias para evitar la acumulación de polvo que dificulta la absorción de luz.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la Monstera deliciosa resulta tóxica para perros y gatos, por lo que conviene mantenerla fuera de su alcance para evitar intoxicaciones accidentales.

Con una ubicación adecuada, riegos moderados y un buen soporte para trepar, esta planta puede convertirse en una de las protagonistas del hogar gracias a sus impresionantes hojas y a su crecimiento exuberante.