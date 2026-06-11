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Qué es el skin flooding, la técnica de hidratación que ayuda a lograr una piel más luminosa

Esta técnica de hidratación profunda se volvió viral en redes sociales por su capacidad para mejorar la luminosidad y suavidad de la piel. Cómo funciona y para quiénes está recomendada.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Como cuidar la piel durante el invierno
Como cuidar la piel durante el invierno Foto: Freepik.
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El universo del skincare es muy amplio y las tendencias cambian constantemente. Sin embargo, todas intentan destacar con resultados visibles, sin necesidad de sumar tratamientos complejos o costosos. En el caso del skin flooding, se trata de una técnica viral de hidratación que ganó popularidad en las redes sociales y que promete ayudar a mantener la piel más suave, luminosa y saludable.

Su nombre puede traducirse como “inundación de la piel” y hace referencia a la aplicación de varias capas de productos hidratantes con el objetivo de maximizar la retención de agua en la piel. Se trata de un paso a paso clave donde se debe aplicar los productos sobre el rostro ligeramente húmedo para potenciar la absorción del agua y reforzar así la barrera cutánea.

Skin care de invierno Foto: Pinterest

El método se convirtió en uno de los favoritos de quienes tienen piel seca o deshidratada, especialmente durante los meses más fríos del año, cuando las bajas temperaturas y la calefacción suelen provocar una mayor pérdida de humedad.

En qué consiste el skin flooding y por qué es viral

A diferencia de otras tendencias que incorporan ingredientes activos potentes, el skin flooding se centra exclusivamente en la hidratación. La técnica busca aportar agua a la piel y sellarla correctamente para evitar que se evapore, sobre todo durante el invierno, cuando la piel comienza a resecarse por el frío.

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Para lograrlo, los productos se aplican en un orden específico, comenzando por los más ligeros y terminando con los más densos. De esta manera, cada capa ayuda a retener la humedad y potencia la acción de la siguiente.

El objetivo final es conseguir una piel más flexible, confortable y con un aspecto saludable, además de reducir la sensación de tirantez que suele aparecer cuando la piel está deshidratada.

Cómo cuidar la piel en invierno Foto: Freepik.

Cómo incorporar esta técnica a la rutina diaria

El procedimiento es sencillo y puede realizarse tanto por la mañana como por la noche con los siguientes activos:

  • Ácido hialurónico.
  • Glicerina.
  • Pantenol.
  • Ceramidas.
  • Aloe vera.
  • Escualano.
  • Niacinamida.

El primer paso consiste en limpiar el rostro con un producto suave que no altere la barrera natural de la piel. Luego, sin esperar a que la piel se seque por completo, se aplica una esencia, tónico hidratante o agua termal.

A continuación, se recomienda utilizar un sérum con ingredientes humectantes, como ácido hialurónico, glicerina o pantenol, que ayudan a atraer y retener el agua en las capas superficiales de la piel.

Los serums ayudan a cuidar la piel Foto: Freepik

El siguiente paso es aplicar una crema hidratante que actúe como barrera protectora. En pieles muy secas, incluso puede añadirse una última capa con aceites faciales o bálsamos para sellar la hidratación. Durante el día, la rutina debe finalizar siempre con protector solar.

El skin flooding resulta especialmente beneficioso para las personas con piel seca o deshidratada, ya que ayuda a restaurar los niveles de humedad y a reforzar la función protectora de la barrera cutánea. También puede ser útil para quienes sienten la piel tirante después de la limpieza o notan pérdida de luminosidad durante el invierno.

Sin embargo, quienes tienen piel grasa o con tendencia acneica deben adaptar la técnica utilizando productos ligeros y no comedogénicos para evitar una sensación excesiva de pesadez.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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