Qué es el skin flooding, la técnica de hidratación que ayuda a lograr una piel más luminosa

Como cuidar la piel durante el invierno Foto: Freepik.

El universo del skincare es muy amplio y las tendencias cambian constantemente. Sin embargo, todas intentan destacar con resultados visibles, sin necesidad de sumar tratamientos complejos o costosos. En el caso del skin flooding, se trata de una técnica viral de hidratación que ganó popularidad en las redes sociales y que promete ayudar a mantener la piel más suave, luminosa y saludable.

Su nombre puede traducirse como “inundación de la piel” y hace referencia a la aplicación de varias capas de productos hidratantes con el objetivo de maximizar la retención de agua en la piel. Se trata de un paso a paso clave donde se debe aplicar los productos sobre el rostro ligeramente húmedo para potenciar la absorción del agua y reforzar así la barrera cutánea.

Skin care de invierno Foto: Pinterest

El método se convirtió en uno de los favoritos de quienes tienen piel seca o deshidratada, especialmente durante los meses más fríos del año, cuando las bajas temperaturas y la calefacción suelen provocar una mayor pérdida de humedad.

En qué consiste el skin flooding y por qué es viral

A diferencia de otras tendencias que incorporan ingredientes activos potentes, el skin flooding se centra exclusivamente en la hidratación. La técnica busca aportar agua a la piel y sellarla correctamente para evitar que se evapore, sobre todo durante el invierno, cuando la piel comienza a resecarse por el frío.

Para lograrlo, los productos se aplican en un orden específico, comenzando por los más ligeros y terminando con los más densos. De esta manera, cada capa ayuda a retener la humedad y potencia la acción de la siguiente.

El objetivo final es conseguir una piel más flexible, confortable y con un aspecto saludable, además de reducir la sensación de tirantez que suele aparecer cuando la piel está deshidratada.

Cómo cuidar la piel en invierno Foto: Freepik.

Cómo incorporar esta técnica a la rutina diaria

El procedimiento es sencillo y puede realizarse tanto por la mañana como por la noche con los siguientes activos:

Ácido hialurónico.

Glicerina.

Pantenol.

Ceramidas.

Aloe vera.

Escualano.

Niacinamida.

El primer paso consiste en limpiar el rostro con un producto suave que no altere la barrera natural de la piel. Luego, sin esperar a que la piel se seque por completo, se aplica una esencia, tónico hidratante o agua termal.

A continuación, se recomienda utilizar un sérum con ingredientes humectantes, como ácido hialurónico, glicerina o pantenol, que ayudan a atraer y retener el agua en las capas superficiales de la piel.

Los serums ayudan a cuidar la piel Foto: Freepik

El siguiente paso es aplicar una crema hidratante que actúe como barrera protectora. En pieles muy secas, incluso puede añadirse una última capa con aceites faciales o bálsamos para sellar la hidratación. Durante el día, la rutina debe finalizar siempre con protector solar.

El skin flooding resulta especialmente beneficioso para las personas con piel seca o deshidratada, ya que ayuda a restaurar los niveles de humedad y a reforzar la función protectora de la barrera cutánea. También puede ser útil para quienes sienten la piel tirante después de la limpieza o notan pérdida de luminosidad durante el invierno.

Sin embargo, quienes tienen piel grasa o con tendencia acneica deben adaptar la técnica utilizando productos ligeros y no comedogénicos para evitar una sensación excesiva de pesadez.