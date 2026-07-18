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Números de la suerte de hoy sábado 18 de julio de 2026

Esta mitad de mes tiene una vibración especial según la numerología. Descubrí los números de la suerte signo por signo y qué mensaje trae la energía del día para cada signo del zodíaco.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: imagen creada con CharGPT para Canal 26.
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Los números de la suerte en muchas ocasiones son utilizados como una herramienta de orientación, ya que la numerología se volvió una consulta cotidiana para muchas personas.

Para este sábado 18 de julio de 2026, la vibración numérica del día está marcada por el número 8 (1+8=9, más el mes 7 y el año 2, todo sumado da una frecuencia de abundancia, justicia y cierre de ciclos). Al cruzar los tránsitos astrológicos del fin de semana con la numerología pitagórica, cada signo tiene una combinación específica que resuena con su energía para la lotería, el azar o decisiones clave.

Los números de la suerte de cada signo del zodiaco para el sábado 18 de julio de 2026

  • Aries: 9 - 18 - 27
  • Tauro: 5 - 14 - 23
  • Géminis: 3 - 12 - 30
  • Cáncer: 2 - 11 - 20
  • Leo: 1 - 10 - 19
  • Virgo: 6 - 15 - 24
  • Libra: 7 - 16 - 34
  • Escorpio: 8 - 17 - 26
  • Sagitario: 4 - 13 - 31
  • Capricornio: 22 - 40 - 44
  • Acuario: 11 - 29 - 38
  • Piscis: 7 - 14 - 21
Números de la suerte. Foto: Pixabay.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.

NúmerosSuerteAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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