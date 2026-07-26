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Los veterinarios coinciden: jugar 15 minutos por día con tu gato puede prevenir problemas de conducta

Jugar con tu gato puede ayudar a relajarlo y que no esté ansioso.

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Jugar con tu gato es fundamental para su salud (Foto Gemini)
Jugar con tu gato es fundamental para su salud (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Los veterinarios y expertos en comportamiento felino coinciden en que los gatos necesitan estímulos físicos y mentales para mantenerse sanos y equilibrados.

Dedicar apenas 15 minutos al día a jugar con ellos puede marcar una diferencia notable en su comportamiento y prevenir problemas como el estrés, la agresividad o el aburrimiento.

Muchos creen que los gatos adultos se entretienen solos, pero la falta de actividad suele derivar en conductas indeseadas: arañar muebles, morder objetos, maullar de forma insistente o incluso mostrar actitudes agresivas.

Por qué el juego es esencial para los gatos, según los veterinarios

En estado salvaje, los felinos pasan gran parte del día cazando, explorando y resolviendo desafíos para conseguir alimento. Los gatos domésticos, aunque vivan en departamentos o casas, conservan esos mismos instintos.

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Por qué no a todos los gatos les gusta las caricias. Foto: Pinterest

Cuando no pueden expresar esos comportamientos, aparecen señales de estrés o aburrimiento. El juego les permite liberar energía acumulada, estimular la mente, mantener un peso saludable y reducir la ansiedad. Además, fortalece el vínculo con las personas que conviven con ellos y ayuda a prevenir el sedentarismo, sobre todo en gatos que viven exclusivamente en interiores.

Qué juguetes y actividades recomiendan los especialistas

No todos los juguetes captan la atención de los gatos por igual. Los veterinarios sugieren elegir aquellos que imitan el movimiento de una presa, ya que activan el instinto de caza.

Entre las opciones más recomendadas están las cañas con plumas o cintas, pelotas livianas, ratones de tela o felpa, juguetes interactivos con comida y circuitos con pelotas. Alternar los juguetes cada algunos días ayuda a mantener la curiosidad y evita que el gato pierda interés.

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