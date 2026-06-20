Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Números de la suerte de hoy, sábado 20 de junio de 2026

En la numerología también se revelan aspectos de las personas y sobre qué les deparará el destino. Cuáles son los números del día para cada signo del zodíaco y cómo podemos usarlos a nuestro favor.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología y números de la suerte para proponer cifras favorables para cada signo.

Los números de la suerte del sábado 20 de junio de 2026, signo por signo

  • Aries: 4 - 12 - 19 - 27 - 35 - 42
  • Tauro: 2 - 10 - 18 - 25 - 33 - 41
  • Géminis: 7 - 14 - 22 - 29 - 36 - 45
  • Cáncer: 3 - 11 - 17 - 24 - 32 - 40
  • Leo: 1 - 9 - 16 - 23 - 31 - 44
  • Virgo: 5 - 13 - 20 - 28 - 34 - 43
  • Libra: 6 - 15 - 21 - 26 - 37 - 46
  • Escorpio: 8 - 14 - 19 - 30 - 38 - 47
  • Sagitario: 9 - 17 - 24 - 33 - 39 - 48
  • Capricornio: 2 - 11 - 20 - 29 - 35 - 49
  • Acuario: 4 - 16 - 22 - 31 - 40 - 45
  • Piscis: 7 - 13 - 18 - 27 - 36 - 42

¿Para qué sirven los números de la suerte?

En numerología, ciertos números se asocian a vibraciones que pueden favorecer aspectos como la intuición, la toma de decisiones o la claridad personal. Sirven como referencias para orientar un día, una intención o un momento. Sin embargo, su función “guía” no es su única finalidad.

Hay quienes también lo usan para rituales o creencias religiosas. Su peso en decisiones significativas o como amuletos de la suerte también explica una gran parte de su aceptación.

Por último, son muy utilizados en loterías, quinielas o sorteos, aunque no esté comprobado que aumenten estadísticamente la probabilidad de ganar. Su función acá es más bien trascendente: sentir que se juega con una intención o una conexión especial.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Numerología: qué tipo de mujer sos, según tu fecha de nacimiento

Dependiendo del mes de nacimiento, la numerología informa que cada mujer posee un rol y un perfil diferente, en base a sus virtudes y también a sus debilidades.

  • Enero: mujeres conservadoras, con un gran poder de ambición. Tienen una muy buena comunicación.
  • Febrero: sus cambios de humor son muy marcados y se destacan en el romanticismo.
  • Marzo: mujeres simpáticas pero con muchas dificultades para encontrar el amor en las relaciones.
  • Abril: se destacan por celosas pero también muy hábiles en la comunicación.
  • Mayo: detestan lo injusto y siempre persiguen sus sueños.
  • Junio: creativas, curiosas y con gran necesidad de aventura.
  • Julio: mujeres que van de frente y no toleran las injusticias.
  • Agosto: son mujeres que son muy generosas y siempre quieren tener la razón en todo.
  • Septiembre: cariñosas pero también algo vengativas y rencorosas.
  • Octubre: mujeres con mucha fuerza interior y decisión.
  • Noviembre: saben bien lo que quieren y también se destacan por ser críticas.
  • Diciembre: se destacan por ser mujeres que cuentan con mucha seguridad en ellas mismas.
SuerteNúmerosAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma Laboral:cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Reforma Laboral: cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

¿Hay que asociar el CUD a la SUBE para viajar gratis? El Gobierno aclaró los pasos a seguir con el certificado de discapacidad

Alerta en el interior del país:empresas de colectivos podrían reducir o cancelar servicios desde el lunes 22 de junio

Economía

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Góndolas en rojo: cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Becas Progresar de ANSES:el cronograma de cobro en junio de 2026

Aguinaldo 2026:hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

No hubo acuerdo:ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

Internacionales

Misión diplomática:enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

Misión diplomática: enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

¿Confusión o información engañosa? Irán impone requisitos para atravesar el estrecho de Ormuz y genera incertidumbre

Escándalo mundial:Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

Hallan en París una partitura inédita de Mozart y será estrenada en la Fiesta de la Música