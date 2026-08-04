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Atención conductores: por qué una simple botella en la rueda del auto puede significar un futuro robo

Si bien esta maniobra puede tener otras explicaciones, en la mayoría de los casos se trata de una trampa utilizada por delincuentes. Cómo evitar caer en ella.

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Qué significa encontrar una botella en la rueda del auto.
Qué significa encontrar una botella en la rueda del auto. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
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Encontrar una botella de plástico trabada entre la rueda y el guardabarros del auto puede parecer una broma o un descuido. Sin embargo, en los últimos años esta situación comenzó a asociarse con una modalidad delictiva que busca distraer al conductor para facilitar un robo.

Aunque no siempre significa que se trate de un intento de delito, las autoridades recomiendan actuar con precaución si se detecta este objeto antes de emprender viaje.

¿Por qué colocan una botella en la rueda del auto?

La maniobra consiste en colocar una botella de plástico vacía entre la rueda delantera del lado del acompañante y el guardabarros.

Luego, cuando el conductor pone el vehículo en marcha, la botella se aplasta y produce un fuerte ruido. Al no identificar de inmediato de dónde proviene el ruido, muchas personas detienen el auto para inspeccionarlo.

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Ese momento puede ser aprovechado por delincuentes para:

  • Robar pertenencias que quedaron dentro del auto.
  • Intentar robar el auto si quedó encendido y con las llaves puestas.
  • Distraer a la víctima para cometer otro tipo de robo.
Qué significa encontrar una botella en la rueda del auto. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

¿Qué hacer si encontrás una botella en la rueda?

Si detectás una botella colocada en una de las ruedas antes de subir al auto, lo más recomendable es:

  • No ingresar al auto de inmediato si observás movimientos sospechosos en la zona.
  • Retirar la botella únicamente cuando sea seguro hacerlo.
  • Mantenerse atento al entorno y evitar distracciones.

Si ya comenzaste a conducir y escuchás un ruido extraño, no frenes en un lugar aislado. Seguí hasta un punto concurrido, bien iluminado o una estación de servicio para revisar.

¿Es una modalidad de robo confirmada?

Si bien este método fue reportado en distintos países, se viralizó en redes sociales y las fuerzas de seguridad señalan que no todos los casos corresponden a intentos de robo. En muchas oportunidades no existen denuncias que permitan confirmar que la botella haya sido colocada con fines delictivos.

De todas formas, especialistas en seguridad coinciden en que cualquier objeto extraño colocado en un vehículo debe considerarse una señal de alerta y merece una revisión cuidadosa antes de iniciar la marcha.

Cómo prevenir este tipo de situaciones

Para reducir riesgos, se recomienda:

  • Revisar rápidamente el vehículo antes de subir, especialmente si estuvo estacionado durante varias horas.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas con seguro mientras se conduce.
  • No abandonar el auto con el motor encendido.
  • Ante cualquier situación sospechosa, dirigirse a un lugar seguro y, si es necesario, comunicarse con la policía.

Si bien encontrar una botella en la rueda no implica automáticamente que alguien intente cometer un delito, actuar con cautela puede evitar situaciones de riesgo y ayudar a proteger tanto a los ocupantes como al vehículo.

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