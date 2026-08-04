La ducha pierde presión por culpa del sarro: el ingrediente barato que la deja como nueva

Baño, limpieza del sarro Foto: Canal26.com

El sarro en la ducha es uno de esos problemas domésticos que parecen menores, pero que con el tiempo pueden convertirse en una verdadera molestia. Primero aparece como una capa blanca o amarillenta alrededor del cabezal. Después, el chorro empieza a salir torcido, con menos fuerza o directamente por algunos orificios sí y por otros no.

Aunque muchas personas recurren al bicarbonato de sodio como solución rápida, existe un método más efectivo para atacar el origen del problema: el ácido cítrico. Este ingrediente, fácil de conseguir en dietéticas, ferreterías, supermercados o tiendas de limpieza, ayuda a disolver los depósitos minerales que se acumulan cuando el agua se evapora sobre la grifería.

El sarro se forma principalmente por minerales presentes en el agua, como calcio y magnesio, que quedan adheridos a las superficies cuando el líquido se seca. En zonas con agua dura, este proceso suele ser más frecuente y visible. Además, la acumulación puede obstruir los pequeños orificios del cabezal, afectar el caudal y modificar el patrón del chorro.

Por qué se llena de sarro el cabezal de la ducha

La ducha está en contacto permanente con agua, vapor y humedad. Cada vez que se usa, pequeñas cantidades de minerales quedan depositadas sobre el metal, el plástico o la silicona del cabezal. Al principio, esa película es casi imperceptible. Sin embargo, con el paso de los días, se endurece y forma la clásica costra blanquecina conocida como sarro o cal.

Baño, limpieza del sarro Foto: Canal26.com

El problema no es solo estético. Cuando el sarro se acumula en los orificios de salida, el agua encuentra menos espacio para circular. Como consecuencia, la presión parece bajar, el chorro pierde uniformidad y algunas salidas pueden quedar completamente bloqueadas.

Por eso, si la ducha funciona con menos fuerza que antes, no siempre significa que haya un problema de presión general en la casa. En muchos casos, la causa está en un cabezal sucio, tapado por restos minerales.

El ingrediente que funciona mejor que el bicarbonato

El ácido cítrico es uno de los aliados más prácticos para remover sarro porque actúa como desincrustante. A diferencia del bicarbonato, que funciona mejor para manchas, olores o suciedad superficial, el ácido cítrico ayuda a disolver los depósitos minerales adheridos.

Según la información citada por Infobae, pruebas del American Cleaning Institute señalan que el ácido cítrico puede remover más del 92% de los depósitos de cal en menos tiempo que el vinagre, sin comprometer el acabado de los metales cuando se usa correctamente.

Otra ventaja es que no deja un olor fuerte como el vinagre. Esto lo vuelve más cómodo para usar en baños pequeños o poco ventilados. Además, al venir en polvo, se puede dosificar con facilidad y preparar solo la cantidad necesaria.

Cómo limpiar la ducha con ácido cítrico paso a paso

Para aplicar este truco casero no hacen falta herramientas especiales. Solo se necesita ácido cítrico, agua tibia, un recipiente o bolsa plástica, un cepillo viejo y un paño limpio.

Preparar la mezcla: disolver dos o tres cucharadas de ácido cítrico en agua tibia. Desmontar el cabezal, si es posible: colocarlo dentro de un recipiente y cubrirlo con la solución. Dejar actuar: esperar entre 30 minutos y una hora, según la cantidad de sarro acumulado. Cepillar los orificios: usar un cepillo de dientes viejo para retirar los restos blandos. Enjuagar bien: pasar abundante agua para eliminar residuos del producto. Volver a instalar y probar: abrir la ducha durante unos segundos para arrastrar cualquier resto interno.

Baño, limpieza del sarro Foto: Canal26.com

Si el cabezal no se puede sacar, se puede usar el método de la bolsa plástica: llenar la bolsa con la solución, envolver el cabezal y sujetarla con una banda elástica o cinta, asegurándose de que los orificios queden sumergidos.

Qué errores evitar al quitar el sarro

Aunque el ácido cítrico es efectivo, conviene usarlo con cuidado. No se recomienda mezclarlo con lavandina ni con otros productos químicos. Tampoco es ideal dejarlo actuar durante muchas horas sobre acabados delicados, cromados antiguos o superficies sensibles sin hacer una prueba previa.

Otro error común es raspar con esponjas metálicas o elementos filosos. Esto puede rayar la superficie del cabezal y facilitar que el sarro vuelva a adherirse más rápido. Lo mejor es usar cepillos suaves, paños de microfibra o palillos de madera para limpiar los orificios sin dañar el material.

Cómo evitar que el sarro vuelva a aparecer

La prevención es clave. Para mantener la ducha limpia por más tiempo, se recomienda secar la grifería después de cada uso, especialmente en zonas donde el agua deja muchas marcas blancas. También ayuda realizar una limpieza mensual con ácido cítrico o vinagre blanco, antes de que los depósitos se endurezcan.

Revisar los orificios del cabezal cada pocas semanas permite detectar obstrucciones pequeñas antes de que afecten la presión. En hogares con agua muy dura, también puede ser útil instalar filtros antisarro o sistemas que reduzcan la concentración de minerales en el agua.

Con una rutina simple, la ducha puede recuperar un flujo más parejo, lucir mejor y durar más tiempo. El secreto está en no esperar a que el sarro bloquee por completo los orificios: una limpieza rápida y regular puede marcar la diferencia.