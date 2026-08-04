Isabel López Quesada, diseñadora: “En una casa diseñada por mi nunca pueden faltar las flores, en cualquier versión”

Se la describe como ecléctica, atemporal y con un toque afrancesado. Foto: Google

Isabel López Quesada es considerada una de las diseñadoras de interiores más prestigiosas de España Se la describe como ecléctica, atemporal y con un toque afrancesado, pero ella prefiere definirse como experta en el arte de mezclar.

Uno de sus últimos proyectos fue el diseño de la nueva tienda Zara Home Palma, ubicada en pleno Paseo del Borne, en Mallorca. Allí, López Quesada apostó por un concepto diferente: transformar el local en una casa real, con salones, muebles antiguos, cocina y baño, para que los productos se luzcan en su contexto. “El enfoque es completamente distinto al de una vivienda, porque aquí el producto es lo importante”, explicó.

Cómo renovar la casa con detalles y sin gastar de más

Para la diseñadora, no hace falta invertir grandes sumas para lograr una casa bien decorada. “Hay que ser equilibrado según el presupuesto. Cada ambiente debe tener un foco claro: basta con un buen mueble en el living, como pasa con la ropa, si todo es bueno no sabés dónde mirar”, aconsejó.

López Quesada recomienda animarse a cambiar detalles según la temporada: “En invierno, cambiamos los cestos y almohadones; en verano, sumamos más cristal, paja, azul y blanco. Las flores también ayudan mucho”. Y destacó que tiendas como Zara Home permiten renovar la casa con pequeños objetos y poca inversión.

Cómo renovar la casa con detalles y sin gastar de más. Foto: Google

Tendencias, mezclas y los errores más comunes

Sobre las tendencias, la diseñadora sugiere tomarlas como inspiración, pero sin exagerar: “Siempre es mejor hacer un poco de caso a las tendencias porque es divertido, pero sin pasarse. Si te dejas llevar demasiado por lo que está de moda, te volvés vulgar”.

Consultada sobre las modas que vienen, fue contundente: “Ahora se lleva todo. El estilo nórdico, el azul y el blanco con lino… Lo importante es saber mezclar bien. Mi estilo se basa en eso”.

Entre los errores más frecuentes al decorar, López Quesada advirtió: “El mayor pecado es intentar ponerlo todo y no renunciar a nada. Al final, terminás poniendo hasta las cosas feas”.

Sus imprescindibles y lo que nunca falta en sus proyectos

En cada casa que decora, hay un elemento que nunca falta: “Las flores, en cualquier versión. Naturales, secas o en estampados”. En cambio, hay materiales que evita: “El escai no lo puedo ver, me da calor. El charol sí me gusta”.

Sobre sus favoritos de Zara Home, eligió: “Las sábanas, las toallas y las tazas. Y alguna pieza especial, como las bandejas de espejo para el baño. Si solo pudiera llevarme una cosa, sería una de esas”.

Por último, defendió el rol del diseñador de interiores: “Ahora ya no está menos valorado en España. Eso pasaba cuando empecé, hace 35 años, pero hoy se decora todo. Y si no querés equivocarte, siempre es mejor llamar a un profesional”.