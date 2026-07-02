Inesperado apoyo para la Scaloneta, desde China: el poderoso ritual oriental para proteger a la Selección Argentina en el Mundial 2026

El poderoso ritual en China para proteger a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: X

La pasión por la Selección argentina traspasa fronteras y, en pleno Mundial 2026, se generó un inesperado apoyo en China. Un video grabado en un santuario taoísta se volvió viral en las redes sociales al mostrar a un grupo de creyentes realizando un ritual para proteger espiritualmente al equipo de Lionel Scaloni antes de su encuentro frente a Cabo Verde.

Las imágenes llamaron la atención a miles de usuario y rápidamente relacionaron esta ceremonia con una “guerra esotérica”, que comenzó tras las declaraciones de un conocido brujo de Ghana, que aseguró que Argentina perdía el próximo partido contra Cabo Verde.

Mundial Sub 20, Argentina vs. Australia. Foto: EFE

Entre el humor, las supersticiones y la pasión futbolera, el episodio se convirtió en una de las curiosidades más comentadas de la semana.

En qué consiste el ritual taoísta realizado en China para la Selección argentina

El video muestra a un grupo de creyentes reunidos frente a un tradicional santuario taoísta, donde realizan una ceremonia de oración con sahumerios encendidos y cánticos litúrgicos.

Durante el ritual, los participantes elevan los inciensos como señal de respeto mientras colocan dispositivos electrónicos entre las ofrendas para dirigir las plegarias hacia los jugadores argentinos. La escena, tan llamativa como inusual, se viralizó rápidamente y despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

El poderoso ritual en China para proteger a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Video: TikTok / lavozcomar.

Por qué eligieron a Julián Álvarez como el principal apuntado del ritual

Uno de los detalles que más sorprendió del video fue que las oraciones parecían estar dirigidas especialmente hacia Julián Álvarez. El delantero aparece como uno de los protagonistas del ritual chino, lo que llevó a interpretar que el objetivo era proteger espiritualmente al 9 de la selección antes del partido.

Si bien no hubo una explicación oficial sobre esa elección, en las redes sociales los usuarios destacaron el papel fundamental que ocupa el atacante dentro del esquema de Lionel Scaloni y el protagonismo que puede tener en el desarrollo del encuentro.

El Gran Salón de la Fuerza: el escenario del místico apoyo a la Scaloneta

La ceremonia se desarrolló en un tradicional templo taoísta conocido por albergar distintos rituales y ceremonias religiosas. El llamado Gran Salón de la Fuerza fue el escenario elegido para realizar las plegarias, con un ambiente cargado de simbolismo donde los fieles combinaron inciensos, rezos y ofrendas para expresar su respaldo a la Selección argentina.

Las imágenes del santuario, sumadas a la solemnidad del ritual, contribuyeron a que el video despertara aún más curiosidad entre los fanáticos del fútbol alrededor del

Qué es la predicción del “brujo” ghanés que alertó a los fanáticos chinos

El origen de este inesperado apoyo se encuentra en las declaraciones del espiritista ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien días atrás aseguró públicamente que estaba utilizando sus supuestos poderes espirituales para perjudicar a la Selección argentina durante el Mundial 2026.

El poderoso ritual en China para proteger a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: X

El brujo afirmó que Cabo Verde eliminaría al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en los dieciseisavos de final, una predicción que rápidamente se viralizó y generó repercusión entre los hinchas.

Tras la difusión de esas declaraciones, numerosos usuarios interpretaron el ritual realizado en China como una respuesta simbólica destinada a contrarrestar esa supuesta maldición. De esta manera, la combinación entre las predicciones del espiritista africano y las plegarias taoístas dio lugar a una insólita historia que mezcla fútbol, supersticiones y redes sociales, convirtiéndose en uno de los episodios virales más comentados de la previa del partido de la Scaloneta.