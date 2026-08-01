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¿No llenaste el álbum del Mundial?: el servicio que habilitó Panini para conseguir las figuritas difíciles

La empresa encargada de confeccionar la colección anunció una opción para sumar a los futbolistas restantes para completar el álbum en el que Argentina alcanzó la final. Conocé el paso a paso en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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El álbum oficial del Mundial 2026, diseñado por la histórica empresa italiana Panini.
El álbum oficial del Mundial 2026, diseñado por la histórica empresa italiana Panini. Foto: Panini
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La fiebre por el álbum del Mundial 2026 no se detuvo a pesar de que la Copa del Mundo ya ha terminado.

En los principales parques porteños aún se puede ver a decenas de chicos y no tan chicos buscando las figuritas restantes. Sin embargo, si la ansiedad te gana y no querés quedarte sin ese futbolista en la colección, PANINI habiitó una opción.

El ámbul oficial de figuritas de Panini para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Panini

Se trata del servicio Álbum Lleno. En conjunto con el sitio Zona Kids, la empresa permite comprar hasta 30 figuritas para poder completar la edición del útimo Mundial de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Modric, entre otros.

Paso a paso para llenar el álbum

Para conseguirlas, hay que ingresar al sitio zonakids.com y clikear en la opción de Servicio de Álbum Lleno.

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El álbum oficial del Mundial 2026, creado por Panini. Foto: Panini

Allí, la página permite elegir hasta 30 figuritas de todas las selecciones para completar la colección.

Cada figurita tiene un valor de 2.000 pesos, por lo que lo importante sería pedir la menor cantidad posible para evitar que el monto se eleve demasiado.

Servicio de Álbum Lleno de Panini.
Servicio de Álbum Lleno de Panini. Foto: Captura de pantalla

Luego, el sitio te lleva a la parte de pago online, donde se puede abonar de varias maneras, según conveniencia.

Ahora, solo resta esperar que el correo toque la puerta y pegar las figurtias restantes para sentir el orgullo de tener el álbum lleno.

PaniniFiguritasMundial 2026
Matias Greisert
Matias Greisert

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