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Se publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial: el cruce de Slavko Vincic con Messi y la confesión tras el partido

La FIFA reveló el contenido de la cámara de la definición de la útima Copa del Mundo. Mirá el video en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lionel Messi con Slavko Vincic en la final del Mundial 2026.
Lionel Messi con Slavko Vincic en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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La FIFA reveló las imágenes de la cámara corporal del árbitro Slavko Vincic durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El video inicia con la salida de los jugadores a la cancha desde el pasillo previo, el saludo protocolar, el sorteo y las principales acciones del partido, hasta los diálogos más íntimos entre el juez y los protagonistas.

Cámara del árbitro de la final del Mundial 2026. Video: FIFA

En uno de los puntos más destacados, el juez esloveno le pidió a Lionel Messi que calmara a Leandro Paredes, quien ya estaba amonestado y jugaba al límite de la expulsión.

En todo momento de la final, el árbitro buscó mantener el control en un partido de máxima tensión.

Slavko Vincic reveló detalles de la preparación de la final del Mundial 2026 y respaldó el uso del VAR en el fútbol. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Con el partido terminado, Vincic se acercó a Dani Olmo y le confesó que ese había sido su último partido como árbitro profesional.

Mundial 2026FinalÁrbitro
Matias Greisert
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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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