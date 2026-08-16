Cómo hacer jabón casero con aloe vera y cáscaras de naranja: la receta paso a paso

Aloe vera y una mezcla clave para la piel. Foto: Freepik

Preparar jabón casero puede ser una alternativa sencilla para quienes buscan aprovechar ingredientes naturales y reducir el desperdicio. Una receta que circula en redes sociales combina aloe vera, cáscaras de naranja y una base de jabón vegetal para obtener una pastilla artesanal con propiedades limpiadoras, humectantes y un agradable aroma cítrico.

La propuesta fue difundida por Maxi Sánchez a través de su cuenta de Instagram @maxipermacultura y se volvió popular por utilizar elementos que habitualmente terminan en la basura. Si bien se trata de una preparación artesanal, no debe considerarse un producto medicinal ni reemplaza tratamientos indicados por profesionales.

Mezclar aloe vera con cáscaras de naranja. Foto: Unsplash.

Cómo preparar el aloe vera y las cáscaras de naranja

El primer paso consiste en preparar una decocción con las cáscaras de naranja. Para hacerlo, es recomendable utilizar frutas orgánicas o agroecológicas y lavarlas cuidadosamente antes de retirar la corteza.

Luego, las cáscaras se cortan en pequeños trozos y se colocan en una olla con agua suficiente para cubrirlas. La preparación debe cocinarse durante 10 a 15 minutos a fuego moderado, preferentemente con la olla tapada. De esta manera se obtiene un líquido con aroma cítrico que servirá como uno de los ingredientes del jabón.

Por otro lado, es necesario preparar el gel de aloe vera. Primero se deben retirar las espinas de una hoja fresca y dejarla reposar en agua durante varias horas, idealmente hasta el día siguiente. Este procedimiento permite eliminar parte de la aloína, una sustancia amarillenta que puede resultar irritante.

Después, se extrae el gel con una cuchara y se pisa hasta conseguir una textura homogénea.

El paso a paso para hacer el jabón casero

Para elaborar la base se pueden utilizar una barra de jabón de coco y otra de jabón de glicerina, preferentemente vegetales y sin perfumes ni colorantes añadidos.

Ambas barras se derriten a baño María hasta obtener una preparación completamente líquida. Una vez alcanzado ese punto, se incorpora una cucharada generosa de gel de aloe vera y otra de la decocción de cáscaras de naranja.

La mezcla debe revolverse con cuidado hasta integrar todos los ingredientes. Luego se vierte en moldes de silicona y se deja enfriar hasta que la preparación solidifique.

Para conseguir una superficie más uniforme, se puede pulverizar una pequeña cantidad de alcohol sobre el jabón recién colocado en los moldes. Esto ayuda a reducir las burbujas de aire que quedan en la superficie.

De manera opcional, también pueden agregarse algunas gotas de aceites esenciales cítricos o de menta para intensificar el aroma. En este caso, es importante utilizarlos en cantidades moderadas.

Cómo preparar esta mezcla con aloe vera. Foto: Freepik

Qué propiedades tienen el aloe vera y la naranja

El aloe vera es utilizado habitualmente en productos cosméticos por su contenido de agua y compuestos vegetales que pueden aportar una sensación de hidratación y frescura sobre la piel.

Las cáscaras de naranja, en tanto, concentran aceites esenciales y compuestos antioxidantes que aportan principalmente aroma y características propias a este tipo de preparaciones.

La combinación con una base de jabón vegetal permite obtener una pastilla artesanal pensada para la limpieza cotidiana.

Sin embargo, al tratarse de un producto elaborado en casa, conviene hacer una pequeña prueba sobre una zona limitada de la piel antes de utilizarlo de manera habitual. Ante irritación, picazón o cualquier reacción adversa, se debe suspender su uso.