comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El día que Lionel Messi lloró en el Mundial 2026 por su papá Jorge: el trasfondo familiar que conmovió al fútbol

“Pasé unos días difíciles, complicados”, dijo el capitán argentino tras la goleada ante Argelina por la primera fecha de la Copa del Mundo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El día que Lionel Messi lloró en el Mundial 2026 por su papá Jorge
El día que Lionel Messi lloró en el Mundial 2026 por su papá Jorge Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La imagen de Lionel Messi llorando en pleno Mundial 2026 volvió a cobrar una dimensión mucho más profunda tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El papá y representante histórico del capitán argentino tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

El momento que ahora se resignifica ocurrió el 16 de junio, durante el debut de la Selección Argentina ante Argelia, en Kansas City. Messi abrió el marcador en la victoria 3-0 y, después del gol, se quebró emocionalmente: se cubrió el rostro con la camiseta y no pudo contener las lágrimas.

El llanto de Lionel Messi ante Argelia en el Mundial 2026. Crédito: ESPN

En lo futbolístico, aquella noche había sido perfecta. La “Albiceleste” ganó con autoridad y Messi marcó los tres goles del partido. Sin embargo, el foco quedó puesto en su reacción, poco habitual para un jugador acostumbrado a vivir momentos de máxima presión dentro de una cancha.

Tras el encuentro, el propio Messi explicó que su emoción no tenía relación con el partido ni con su actuación. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados”, dijo el capitán argentino, sin dar mayores precisiones sobre lo que ocurría en su entorno familiar.

Contenido Recomendado

La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario:el gesto de los hinchas que emocionó a todos

La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario: el gesto de los hinchas que emocionó a todos

Finalizó la despedida a Jorge Messi:familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

Finalizó la despedida a Jorge Messi: familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

Tanto en la previa como horas después del partido, comenzaron a circular versiones sobre el delicado estado de salud de Jorge Messi. Ante los rumores, la familia emitió un comunicado en el que confirmó que el padre del futbolista atravesaba una situación médica bajo seguimiento profesional, aunque pidió respeto por tratarse de un asunto “estrictamente privado y familiar”.

Lionel Messi explicó por qué lloró contra Argelia. Crédito: ESPN

Con la confirmación de su fallecimiento, aquel llanto de Lionel en el Mundial dejó de ser solo una escena conmovedora para convertirse en una señal del difícil momento personal que atravesaba. Detrás del capitán, del goleador y de la figura de la Selección, apareció la imagen más humana de Messi: la de un hijo preocupado por la salud de su padre.

El rol de Jorge Messi en la vida y carrera de Lionel

Jorge Messi fue una figura decisiva en la vida y en la carrera del astro argentino. Lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario, impulsó el viaje a Barcelona cuando Lionel era apenas un adolescente y luego se convirtió en su representante y hombre de confianza en las negociaciones más importantes de su trayectoria.

Su rol fue clave para que Messi pudiera realizar el tratamiento hormonal que necesitaba de chico y para que el Barcelona apostara por él cuando todavía era una promesa de 13 años. A partir de ese momento, Jorge permaneció cerca de su hijo, casi siempre en silencio y lejos de la exposición pública, pero con una influencia determinante en cada etapa.

Por eso, la muerte de Jorge Messi generó una fuerte conmoción en el fútbol argentino y mundial. Su figura quedó ligada para siempre a la historia de Lionel, no solo como padre, sino también como el pilar que sostuvo muchas de las decisiones que marcaron el camino del mejor futbolista argentino de las últimas décadas.

Lionel MessiJorge Messi Mundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario:el gesto de los hinchas que emocionó a todos

    La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario: el gesto de los hinchas que emocionó a todos

  2. De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi:el comunicado de la clínica en Rosario

    De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi: el comunicado de la clínica en Rosario

  3. Finalizó la despedida a Jorge Messi:familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

    Finalizó la despedida a Jorge Messi: familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

  4. Jorge Messi y Celia Cuccittini:cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

    Jorge Messi y Celia Cuccittini: cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

  5. En fotos:Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario

    En fotos: Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse