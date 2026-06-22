Mundial 2026: contra quién juega la Selección Argentina en 16avos de final tras el triunfo ante Austria

La Selección Argentina derrotó a Austria y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Maria Lysaker)

La Selección Argentina selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 tras ganarle a Austria, en un encuentro que reafirmó su candidatura y mostró una evolución futbolística sostenida. Con el boleto asegurado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya comenzó a proyectar el próximo desafío: el segundo clasificado del Grupo H, que saldrá de una zona tan diversa como competitiva integrada por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El triunfo ante el conjunto austríaco dejó buenas sensaciones. Argentina no solo logró el objetivo de avanzar de ronda, sino que también encontró solidez en todas sus líneas, con un mediocampo dinámico y una defensa que respondió en los momentos de mayor exigencia. El funcionamiento colectivo fue el punto alto, más allá de individualidades destacadas que volvieron a marcar diferencias en los tramos decisivos del partido.

Sin embargo, el margen de error comienza a achicarse a medida que avanza la competencia. En este contexto, el cruce de 16avos aparece como una prueba determinante, no solo por el carácter eliminatorio sino también por la jerarquía potencial del adversario.

España es el actual líder del Grupo H, donde saldrá el próximo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Quién puede ser el rival de Argentina en 16avos

El Grupo H presenta un abanico de estilos y niveles que generan incertidumbre sobre la identidad del rival argentino. España, en la previa, aparece como el principal candidato a quedarse con uno de los primeros puestos. Con una estructura basada en la posesión y el recambio generacional consolidado en los últimos años, el conjunto europeo combina juventud y experiencia, lo que lo convierte en un oponente de alto riesgo.

Uruguay, por su parte, representa el viejo conocido sudamericano. Con intensidad, fortaleza física y una identidad competitiva histórica, la “Celeste” siempre es un rival incómodo en este tipo de instancias. Un eventual cruce rioplatense en territorio estadounidense no solo tendría condimentos futbolísticos, sino también una carga emocional significativa.

La Selección Argentina podría enfrentarse a Uruguay o Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Arabia Saudita y Cabo Verde, en tanto, se perfilan como las alternativas que podrían dar la sorpresa. Si bien el conjunto asiático ya demostró su capacidad para competir ante selecciones de mayor jerarquía, en esta edición tiene un pie afuera de la próxima fase.

Por su parte, Cabo Verde aporta velocidad, frescura y un crecimiento sostenido en el plano internacional que no debe ser subestimado. De momento, la tabla de posiciones del Grupo H se encuentra de la siguiente manera:

España: 4 puntos Uruguay: 2 Cabo Verde: 2 Arabia Saudita: 1

De esta manera, si la fase de grupos terminara hoy, la Selección Argentina enfrentaría a Uruguay en los 16avos de final del Mundial 2026.

Próximos partidos del Grupo H en el Mundial 2026

Las próxima fecha del Grupo H del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita : viernes 26 de junio, a partir de las 21:00 horas, en el Houston Stadium

Uruguay vs. España: viernes 26 de junio, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Guadalajara

Cabo Verde podría dar el batacazo y clasificarse como segundo para enfrentarse a Argentina en 16avos de final. Foto: Cabo Verde

Cuándo y dónde jugaría Argentina los 16vos de final del Mundial

El estadio de Miami será el punto de encuentro para este cruce decisivo. La ciudad estadounidense, con una enorme presencia de comunidades latinoamericanas, promete un marco vibrante y favorable en términos de acompañamiento para el seleccionado argentino. La localía simbólica podría ser un factor clave en un partido que, por su naturaleza eliminatoria, se definirá en detalles.

Además del contexto, el estado físico será otro elemento determinante. A esta altura del torneo, la rotación y la gestión de cargas se vuelven fundamentales, y el cuerpo técnico argentino ya comenzó a evaluar variantes para llegar en óptimas condiciones al próximo compromiso.

El próximo paso de la Selección Argentina en el Mundial

La Selección Argentina afronta esta nueva etapa con la confianza de haber superado la fase inicial y la ambición intacta. El desafío será mantener el nivel y ajustar los detalles necesarios para sostener su lugar entre los candidatos.

Con el rival aún por definirse, el camino hacia los octavos de final ya comenzó a dibujarse. Y en Miami, Argentina tendrá una nueva oportunidad para confirmar que sigue siendo protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.