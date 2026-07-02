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Zamioculca Raven: por qué esta espectacular planta negra se volvió tendencia

Descubrí por qué la Zamioculca Raven, la famosa planta de hojas negras, se convirtió en una de las favoritas para decorar hogares y oficinas. Conocé sus cuidados y ventajas.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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La Zamioculca Raven, también conocida como ZZ Raven, es una popular planta de interior originaria de África tropical.
La Zamioculca Raven, también conocida como ZZ Raven, es una popular planta de interior originaria de África tropical. Foto: Wikimedia Commons
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La Zamioculca Raven se convirtió en una de las plantas de interior más buscadas de los últimos años gracias a una característica poco común en el mundo vegetal: sus hojas adquieren un llamativo color negro brillante a medida que maduran. Elegante, resistente y fácil de cuidar, esta variedad logró conquistar hogares, oficinas y perfiles de decoración en redes sociales.

¿Qué es la Zamioculca Raven?

La Raven es una variedad de la tradicional Zamioculca zamiifolia, también conocida como planta ZZ. A diferencia de la versión clásica, de follaje verde intenso, esta desarrolla hojas que pasan de un verde claro inicial a un tono púrpura muy oscuro que termina viéndose prácticamente negro.

Este contraste genera un efecto visual sofisticado que la convirtió en una favorita entre diseñadores de interiores y amantes de las plantas.

¿Por qué esta planta se volvió tendencia?

1. Su color negro es extremadamente raro

Las plantas con follaje naturalmente oscuro son escasas. La Raven destaca por ofrecer un aspecto moderno y elegante que combina especialmente bien con decoraciones minimalistas, industriales y contemporáneas. Su apariencia exótica hace que destaque incluso cuando se encuentra sola en una habitación.

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La Zamioculca Raven, también conocida como ZZ Raven, es una popular planta de interior originaria de África tropical. Foto: Wikimedia Commons

2. Es casi imposible de matar

Uno de los mayores atractivos de la Zamioculca Raven es su resistencia, ya que puede tolerar: poca luz natural, riegos esporádicos, ambientes con aire acondicionado y períodos de descuido. Gracias a sus rizomas subterráneos almacena agua y nutrientes, lo que le permite sobrevivir durante semanas sin recibir riego.

3. Es perfecta para departamentos y oficinas

Muchas personas buscan plantas que no requieran balcones, jardines ni grandes ventanas. La Raven se adapta muy bien a interiores y puede mantenerse saludable incluso en espacios con iluminación moderada.

Por eso se transformó en una elección habitual para escritorios, living rooms, dormitorios y recepciones corporativas.

4. Instagram y Pinterest impulsaron su popularidad

Las hojas negras generan fotografías muy atractivas y diferentes a las de las plantas tradicionales. Su contraste con macetas blancas, doradas o de cemento la convirtió en una protagonista frecuente de diferentes redes sociales como Instagram o Pinterest, así como también en blogs de decoración o videos de diseño de interiores.

Cómo cuidar una Zamioculca Raven

Luz

Prefiere luz indirecta brillante, aunque también tolera ambientes con menor iluminación. Es importante evitar el sol directo intenso, ya que puede quemar sus hojas.

Riego

La regla más importante es no excederse. Además, es importante regarla únicamente cuando el sustrato esté seco. También se debe reducir la frecuencia durante el invierno y evitar el encharcamiento. Esto se debe a que el exceso de agua es la principal causa de problemas en esta especie.

Sustrato y temperatura

La Zamioculca Raven necesita un sustrato con muy buen drenaje para evitar la pudrición de raíces y rizomas. Además, se desarrolla mejor entre 18 °C y 30 °C y no tolera las heladas.

La Zamioculca Raven, también conocida como ZZ Raven, es una popular planta de interior originaria de África tropical. Foto: Wikimedia Commons

¿Vale la pena comprar una Zamioculca Raven?

Si buscás una planta elegante, diferente y fácil de cuidar, la respuesta es sí. Su follaje oscuro, sumado a su capacidad para prosperar con pocos cuidados, explica por qué pasó de ser una rareza botánica a una de las plantas de interior más deseadas del momento.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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