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¿Tu jazmín floreció en agosto? Qué significa y qué hacer para cuidar la planta

Aunque todavía no estamos en primavera, algunos pimpollitos comienzan a asomarse. Cuáles son las razones y cómo cuidarlos.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Qué jazmín elegir para tu jardín: las diferencias entre las variedades trepadoras y arbustivas
Qué jazmín elegir para tu jardín: las diferencias entre las variedades trepadoras y arbustivas Foto: Pinterest
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El mes de agosto todavía tiene varios días de frío por delante, pero sorprendentemente, en algunos jardínes ocurrió algo inesperado: los jazmines comienzan a mostrar sus primeras flores. El aroma intenso y los pequeños pimpollitos blancos comienzan a asomarse y aunque parece que la primavera se adelantó, tiene una explicación.

De hecho, que el jazmín florezca en esta época significa que, dependiendo de la especie, las temperaturas y la calidad de la luz que recibe, está lista para brillar en todos su esplendor aunque la primavera no haya llegado.

Jazmín estrella. Foto: Freepik.

Por eso, si tu jazmín comenzó a florecer en agosto, lo más importante es observar cómo se encuentra la planta para poder cuidarla correctamente y evitar cambios bruscos que puedan afectar sus brotes.

¿Por qué un jazmín puede florecer en agosto?

Una de las principales razones está relacionada con las temperaturas y la cantidad de luz. Durante el invierno, los días comienzan lentamente a alargarse y, hacia agosto, las plantas empiezan a recibir más horas de luz.

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Además, si durante varias semanas se registraron temperaturas más templadas de lo habitual, el jazmín puede interpretar esas condiciones como una señal de que se acerca la primavera y comenzar a desarrollar sus flores.

También es importante tener en cuenta que no todos los jazmines tienen exactamente el mismo ciclo. Algunas especies y variedades pueden florecer en distintas épocas del año, por lo que una floración en agosto no necesariamente es anormal.

Jazmines en invierno Foto: Gemini

Cuáles son los pasos a seguir para cuidar un jazmín que floreció en agosto

Si la planta comenzó a producir flores, hay algunos cuidados sencillos que pueden ayudarla a atravesar este período sin inconvenientes:

  • Controlar el riego: la frecuencia debe adaptarse a la temperatura y a la humedad del sustrato. En invierno, el exceso de agua puede ser perjudicial.
  • Evitar el encharcamiento: el agua acumulada alrededor de las raíces puede favorecer problemas en el sistema radicular.
  • Protegerlo de las heladas: si el jazmín está en una maceta, se puede trasladar a un lugar reparado durante las noches con temperaturas muy bajas.
  • Buscar buena iluminación: necesita suficiente luz para mantenerse fuerte y desarrollar correctamente sus brotes.
  • No podar durante la floración: si la planta está produciendo flores, conviene esperar al momento adecuado según la especie antes de realizar una poda importante.
  • No abusar del fertilizante: durante los meses fríos la planta suele tener un crecimiento más lento, por lo que no necesita grandes cantidades de nutrientes.
Flores de jazmín Foto: Unsplash

Lo más importante es prestar especial atención a los pimpollos y a los signos que envía la planta. Si además de florecer el jazmín presenta hojas amarillas, manchas, ramas secas, caída repentina de hojas o un sustrato constantemente húmedo, entonces conviene revisar las condiciones de cultivo.

En cambio, si las hojas tienen buen aspecto y la planta continúa creciendo con normalidad, disfrutar de sus flores antes de la llegada de la primavera no debería representar un problema.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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