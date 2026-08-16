¿Tu jazmín floreció en agosto? Qué significa y qué hacer para cuidar la planta

Qué jazmín elegir para tu jardín: las diferencias entre las variedades trepadoras y arbustivas Foto: Pinterest

El mes de agosto todavía tiene varios días de frío por delante, pero sorprendentemente, en algunos jardínes ocurrió algo inesperado: los jazmines comienzan a mostrar sus primeras flores. El aroma intenso y los pequeños pimpollitos blancos comienzan a asomarse y aunque parece que la primavera se adelantó, tiene una explicación.

De hecho, que el jazmín florezca en esta época significa que, dependiendo de la especie, las temperaturas y la calidad de la luz que recibe, está lista para brillar en todos su esplendor aunque la primavera no haya llegado.

Jazmín estrella. Foto: Freepik.

Por eso, si tu jazmín comenzó a florecer en agosto, lo más importante es observar cómo se encuentra la planta para poder cuidarla correctamente y evitar cambios bruscos que puedan afectar sus brotes.

¿Por qué un jazmín puede florecer en agosto?

Una de las principales razones está relacionada con las temperaturas y la cantidad de luz. Durante el invierno, los días comienzan lentamente a alargarse y, hacia agosto, las plantas empiezan a recibir más horas de luz.

Además, si durante varias semanas se registraron temperaturas más templadas de lo habitual, el jazmín puede interpretar esas condiciones como una señal de que se acerca la primavera y comenzar a desarrollar sus flores.

También es importante tener en cuenta que no todos los jazmines tienen exactamente el mismo ciclo. Algunas especies y variedades pueden florecer en distintas épocas del año, por lo que una floración en agosto no necesariamente es anormal.

Jazmines en invierno Foto: Gemini

Cuáles son los pasos a seguir para cuidar un jazmín que floreció en agosto

Si la planta comenzó a producir flores, hay algunos cuidados sencillos que pueden ayudarla a atravesar este período sin inconvenientes:

Controlar el riego: la frecuencia debe adaptarse a la temperatura y a la humedad del sustrato. En invierno, el exceso de agua puede ser perjudicial.

Evitar el encharcamiento: el agua acumulada alrededor de las raíces puede favorecer problemas en el sistema radicular.

Protegerlo de las heladas: si el jazmín está en una maceta, se puede trasladar a un lugar reparado durante las noches con temperaturas muy bajas.

Buscar buena iluminación: necesita suficiente luz para mantenerse fuerte y desarrollar correctamente sus brotes.

No podar durante la floración: si la planta está produciendo flores, conviene esperar al momento adecuado según la especie antes de realizar una poda importante.

No abusar del fertilizante: durante los meses fríos la planta suele tener un crecimiento más lento, por lo que no necesita grandes cantidades de nutrientes.

Flores de jazmín Foto: Unsplash

Lo más importante es prestar especial atención a los pimpollos y a los signos que envía la planta. Si además de florecer el jazmín presenta hojas amarillas, manchas, ramas secas, caída repentina de hojas o un sustrato constantemente húmedo, entonces conviene revisar las condiciones de cultivo.

En cambio, si las hojas tienen buen aspecto y la planta continúa creciendo con normalidad, disfrutar de sus flores antes de la llegada de la primavera no debería representar un problema.