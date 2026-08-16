John LoRusso, jardinero: “Las plantas están limitadas por la maceta, y ¿hay suficientes macetas para todas las hierbas que quiere cultivar?"

¿Conviene plantar las hierbas en macetas o directamente en la tierra? Foto: Gemini

Cada vez más personas eligen cultivar sus propias hierbas en casa. Es una alternativa económica, entretenida y que asegura ingredientes frescos durante varios meses. Sin embargo, surge la duda: ¿conviene plantar las hierbas en macetas o directamente en la tierra?

La respuesta, según el experto en jardinería John LoRusso, depende de dos factores clave: el tipo de suelo que tenés y el clima de tu región. Ambos aspectos pueden definir el éxito o el fracaso de tu huerta casera.

Cuándo elegir macetas para tus hierbas

Si el suelo de tu jardín es pesado, pobre o demasiado ácido, o si vivís en una zona con lluvias frecuentes, la mejor opción es usar macetas. Las hierbas necesitan un sustrato con buen drenaje y humedad controlada, pero sin exceso de agua. En climas muy húmedos, es difícil lograr esas condiciones en el suelo, por lo que los recipientes permiten ajustar la mezcla ideal para cada planta.

Además, las macetas ofrecen flexibilidad: se pueden ubicar a la altura de una mesa para facilitar la cosecha y, al final de la temporada, trasladarlas al interior para prolongar la producción. LoRusso recomienda especialmente las macetas de barro sin esmaltar, que absorben agua y nutrientes y pueden enterrarse si se prefiere.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Otra ventaja es que las macetas ayudan a controlar el crecimiento de hierbas invasoras como la menta o la hierbabuena, que tienden a expandirse y ocupar todo el cantero si se plantan en tierra.

Qué tener en cuenta antes de plantar en tierra

Si tu suelo es rico y tiene buen drenaje, muchas hierbas pueden crecer perfectamente en el jardín. En zonas con suelos fértiles y húmedos, albahaca, eneldo, perejil, hinojo y cebollino suelen prosperar sin problemas. En cambio, en suelos arenosos, especies como lavanda, tomillo y romero se adaptan mejor.

Antes de decidir, es importante evaluar si el suelo de tu patio cumple con los requisitos de cada hierba. Si no estás seguro de la calidad o el tipo de tierra, empezar con macetas puede ser más sencillo y seguro.

Cómo mantener la albahaca en invierno Foto: Gemini

También es fundamental considerar tus hábitos de riego: las macetas se secan más rápido y requieren atención diaria para evitar que las plantas se marchiten.

Consejos para elegir el mejor lugar para tus hierbas

La ubicación también influye: si querés tener las hierbas siempre a mano, podés poner las macetas cerca de la puerta o en una mesa accesible. Así, cosechar será más práctico y rápido.

Por último, LoRusso recomienda pensar en la cantidad de plantas que querés tener y si disponés de suficientes macetas para todas. “¿Alguna vez es suficiente albahaca?”, bromea el especialista.

La clave, según el experto, es simple: entender qué necesita cada planta y asegurarse de brindárselo. Así, tanto principiantes como jardineros experimentados pueden disfrutar de una huerta aromática exitosa, ya sea en macetas o en el suelo.