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Crece hasta 1 metro, vive en sombra y soporta distintos climas: la planta que casi no pide cuidados

Es la opción ideal para sumar verde en ambientes con poca luz. Tolera descuidos, cambios de clima y no exige poda.

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Tolera descuidos, cambios de clima y no exige poda.
Tolera descuidos, cambios de clima y no exige poda. Foto: Gemini
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Quienes quieren sumar plantas en casa pero no tienen tiempo para dedicarles atención encuentran en la Aspidistra una aliada infalible. Esta especie, conocida también como “planta de hierro fundido”, se destaca por su resistencia y su capacidad para crecer en condiciones poco favorables.

Según la Royal Horticultural Society (RHS), la Aspidistra lurida puede alcanzar entre 50 centímetros y 1 metro de altura. Se adapta tanto a la sombra total como a la semisombra, lo que la convierte en una de las mejores opciones para rincones con poca luz natural.

Además, soporta sin problemas las fluctuaciones de temperatura y tolera cierto descuido en el riego, por lo que es ideal para quienes buscan una planta de bajo mantenimiento.

Aspidistra, la planta de la sombra. Foto: Instagram @viveromariook

Por qué la Aspidistra es la favorita para espacios con poca luz

Una de las grandes ventajas de la Aspidistra es que no necesita sol directo para desarrollarse. Puede crecer en ambientes sombríos, aunque la RHS recomienda ubicarla en lugares con luz brillante y filtrada para que alcance su mejor desarrollo.

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Su apodo de “planta de hierro fundido” no es casual: la especie resiste riegos irregulares y distintas condiciones ambientales, lo que la hace perfecta para quienes no pueden estar pendientes de los cuidados diarios.

Consejos básicos para cuidar la Aspidistra en casa

Aunque la Aspidistra demanda pocos cuidados, es importante evitar el exceso de agua. Lo ideal es mantener el sustrato húmedo pero bien drenado y reducir la frecuencia de riego durante el invierno.

No requiere poda y puede cultivarse tanto en macetas dentro del hogar como en patios o espacios protegidos al aire libre.

Por su resistencia, su capacidad para crecer con poca luz y su tamaño de hasta un metro, la Aspidistra es una alternativa práctica para sumar verde en cualquier ambiente sin complicaciones.

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